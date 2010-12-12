-YAZICI: ARAÇ BEKLEME SÜRELERİNİ ASGARİYE İNDİRDİK SİLOPİ (A.A) - 12.12.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Habur Sınır Kapısı'nda araç bekleme sürelerini asgariye indirdiklerini söyledi. Bakan Yazıcı, incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresine ait tır parkında şoförlerle bir süre görüşen ve Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Rifat Bolat eşliğinde Habur Sınır Kapısı'ndaki gümrük sahasında da incelemelerde bulunan Yazıcı, burada da şoför ve yolcuların sorunlarını dinledi. Yazıcı, daha Habur-1 köprüsünden yürüyerek beraberindekilerle Irak İbrahim Halil Gümrük Kapısı'na geçti, burada İbrahim Halil Gümrük Müdürü Fersat Ali ile Türkçe tercüman aracılığıyla bir süre görüştü. Ali, Irak Gümrük Kapısı'nda 5 bin Türk kamyonunun bulunduğunu, bunların dışında Duhok, Erbil gibi kentlere yük götürenlerin de olduğunu söyledi. Türkiye'ye girişlerde zaman zaman sorunlar yaşandığını bildiren Ali, ''Dün Türkiye'den Irak'a 2 bin araç giriş yaptı, bin 400 araç da çıkış yaptı. İki gümrük arasında dengeli giriş çıkış yapılırsa bu sorunlar ortadan kalkar. Habur Sınır Kapısı yetkilileri ile haftada bir iki kez bir araya geliyoruz'' dedi. Bakan Yazıcı, dönüşte, köprü üzerinde görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti. Öte yandan, Devlet Bakanı Yazıcı'nın incelemeleri sırasında, bir araçta kaçak sigara bulundu. Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin en önemli gümrük kapılarından biri olduğunu, burada muazzam bir ticari sirkülasyonun bulunduğunu söyledi. Bakan Yazıcı, bu kapının özellikle ihracat açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Hele hele dünyada küresel krizin yaşandığı dönemde. Türkiye bunu aşmış durumda. O süreçlerde bile diğer kapılarda genel olarak, ticaret hacmimizde ufak azalmalar olurken, burada bizim ihracatımız hep arttı. Her kapı üzerinde hassasiyetle durduğumuz gibi bu kapı üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Zaman zaman burada iş akışı dolayısıyla ticaret erbabı tarafından şikayetler oluyor. Bundan bir iki sene önce de olmuştu, müdahale etmiştik. İş akışının yavaşlığı dolayısıyla müdahale ettik. Hata navlun ücretleri ton başına 100 dolar civarındaydı. Bunu ton başına 10 dolara indirdik.'' -''BİR SIKINTI YOK''- ''Araç bekleme sürelerini asgariye indirdik'' diyen Bakan Yazıcı, birkaç ay önce bu yolda, ticaretin akışıyla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, bu şikayetlerin çoğunluğunun da araçların bekletilmesi yönünde olduğunu söyledi. Yazıcı, dün yöredeki taşıyıcı örgütleri, ticaret odalarının temsilcileri Mardin'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu yöndeki şikayetlerini dile getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Oysa bu şikayetlerle ilgili daha önce Ağustos ayının başında bir müfettiş gönderdik. Buradaki sorunları çok iyi tespit etmişti. Ama Sayın Başbakanımız dün akşam beni aradı, arkadaş da görevlendirmemize rağmen ben, bugün bizzat müsteşarımı ve diğer arkadaşlarımı alıp geldik. Burada incelemeler yaptık. Görüldüğü gibi buradaki şikayet konuları ifade edildiği gibi değil. İki peronun çalıştığı belirtilmişti. 10 peron çalışıyor. Gidişte de 4 peron çalışıyor. Türkiye'ye girişte, güvenlik kontrolü yapılıyor. Evet, idari olarak bazı yapmamız gerekenler var ama buradaki işleyiş bakımından tüccarın yakındığı oranda bir sıkıntı yok. Ama her sıkıntının, şikayetin boyutu ne olursa olsun, biz onu ortadan kaldırmak ve asgariye indirmek için çalışıyoruz. İnşallah bir şikayet konusu olmayacak düzeye indireceğiz. Ancak gümrük olarak buradaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi, bu yörede yaşayan vatandaşlarımızın günlük, birkaç kez Kuzey Irak'a gidiş ve dönüş yapıyor olmalarından kaynaklanıyor. Az önce de görüldüğü gibi vatandaş ilk defa girdiğini söylüyor, araçta oturma koltuğunun altına kaçak sigara yerleştirmiş. Tabii ki bunların kontrol edilmesi gerekiyor.'' Bakan Yazıcı, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkililerinden brifing aldı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.