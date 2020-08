T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ele alış biçimini ve ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar sürerkenki tutumunu değerlendirdi. Bolton, ABD'de Trump'ın ırkçılıkla suçlanan ifadeleri üzerine "Trump'ın ırkçı olduğunu düşünmüyorum, onunki duyarsızlık" dedi.

Trump'ın politikada kapalı kapılar ardında attığı adımlardan anekdotlar aktaran ve Trump'ın tepkisini çeken henüz yayımlanmamış Olayın Olduğu Oda" (The Room Where It Happened) kitabının gündem olduğu günlerde CNN'de Wolf Blitzer'ın programına katılan John Bolton, ABD'de son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Pandemiyi görmezden geldi"

ABD'nin Covid-19 salgınında en fazla vaka ve can kaybının olduğu ülke olmasıyla ilgili olarak Trump'ın salgını 'görmezden geldiğini' söyleyen Bolton, "Bence Oval Ofis'teki sandalye boş. Başkan arkadaşı Xi Jinping hakkında kötü haber duymak istemedi, Çin'in virüsün üstünü örtmesiyle ilgili ya da Çin'le ticaret anlaşmasına olası etkilerine dair kötü haber duymak istemedi. Virüsün ekonomik etkilerini ve yeniden seçilmesine olan etkisini de görmek istemedi. Bütün bunları görmezden gelmek bence ülkenin salgınla başa çıkma yetisini etkiledi.

Trump'ın virüsle başa çıkma şekline güvenip güvenmediği sorulan Bolton, "Güvenmiyorum" dedi.