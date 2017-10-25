Yazarlar ve şairler ‘Seher’i’ imzalayacak

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı 12 kısa hikâyeden oluşan kitabı Seher için 36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda imza günü düzenlenecek. Kitap, şairler ve yazarlar tarafından imzalanacak.

Kitabın yayımlayan Dipnot Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Yayınevimizden çıkan ve okurlardan büyük ilgi gören HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 12 öyküden oluşan kitabı Seher, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar alanında düzenlenecek 36. Uluslararası Kitap Fuarında yazarlar ve şairler tarafından imzalanacak" dendi.

İmza günlerinin programı ve katılımcılar şöyle:

İlk gün, 4 Kasım Cumartesi, saat 15.00 - 14. İmza Salonu

Behçet Çelik, Burhan Sönmez, Gaye Boralıoğlu, Hüseyin Kıran, Jaklin Çelik, Karin karakaşlı, Mehmet Said Aydın, Murat Uyurkulak, Müge İplikçi, Necmiye Alpay, Oya Baydar, Seray Şahiner, Şeyhmus Diken, Sırrı Süreyya Önder ve Yavuz Ekinci.

Son gün, 12 Kasım Pazar, saat 15.00 - 1. İmza Salonu

Ahmet Telli, Aslı Tohumcu, Ayşegül Tözeren, Ercan Kesal, Figen Şakacı, Haydar Ergülen, Mehtap Ceyran, Murathan Mungan, Nurcan Baysal, Sezai Sarıoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Şebnem İşigüzel ve Şükrü Erbaş.

Demirtaş, ‘’Yazarken bazen aylarca kafamda kurguladım. Saatlerce havalandırmada kıvranarak yürüdüğüm de oldu’’ dediği kitabı Seher için edebiyat alanında ‘kesinlikle’ iddialı olmadığını söylemişti.