Yazarken nelere dikkat edilmeli?

Böyle bir başlık atıldığında, sanki yazmakla ilgili ortada evrensel kurallar varmış izlenimi uyanabilir. Elbette ki durum öyle değil. Yalnızca, bazı önemli yazarların yazmakla ilgili olarak verdikleri ipuçlarını ve önerilerini bir araya getirildi.

Edebiyathaber.net’te yer alan habere göre ünlü yazarların, yazı yazmakla ilgili önerileri şöyle:

Elmore Leonard

Bir kitaba, asla havadan söz ederek başlamayın.

Hesapsız ünlem kullanmayın. 100.000 kelimelik bir düzyazıda en fazla iki ya da üç tane ünlem olmalı.

“Birdenbire” sözcüğünü asla kullanmayın.

Margaret Atwood değilseniz, bir yeri ya da bir şeyi tasvir ederken aşırı ayrıntıya girmeyin.

Diana Athill

Cümlelerinizin ritmini kontrol etmek için, yazdıklarınızı sesli bir şekilde kendinize okuyun.

Silin (hatta SİLİN): ancak olmazsa olmaz sözcükleri tutarak, gerekli sözcükler anlamlı hale gelebilir.

Margaret Atwood

Uçaklarda yazmak için kurşunkalem kullanın. Tükenmezkalemler akabilir. Peki, ya kurşunkalem de kırılırsa?Kalemi açamazsınız, çünkü uçaklarda kesici alet bulunduramazsınız. O zaman: Yanınıza iki kalem alın.

İki kalemin de ucu kırılırsa, metal ya da cam tırnak törpüsüyle ucunu açabilirsiniz.

Üzerine yazacak bir şey alın. Kâğıt olabilir. Olmadı, bir tahtanın ya da kolunuzun üzerine de yazabilirsiniz.

Bilgisayar kullanıyorsanız, yazdığınız her şeyi yedekleyin.

Sırt egzersizleri yapın.

Kitabınızı, okuyup fikirlerini söylemeleri için bir ya da iki arkadaşınıza verin. Asla, duygusal ilişki yaşadığınız kişiye vermeyin, tabii ayrılmayı planlamıyorsanız.

Ormanın ortasında oturup durmayın. Kaybolduysanız ya da tıkandıysanız, geldiğiniz yoldan geri dönüp başka bir yola girin.

Karakteri değiştirin, zamanı değiştirin, açılış sayfasını değiştirin.

Roddy Doyle

Masanızın üstünde, sevdiğiniz yazarın bir fotoğrafı olmasın; hele ki o yazar, intihar etmiş bir yazarsa.

Kendinize nazik davranın. Sayfaları olabildiğince hızlı doldurun: çift boşluklu yazın, iki satırda bir yazın ve her sayfa bittiğinde, bunu bir zafer olarak görün.

50. sayfaya geldiğinizde sakinleşin, niteliği düşünmeye başlayın. Gerginleşin– budur.

Günde sadece birkaç web sayfasına girin.

Yazmadığınız kitabı gidip de Amazon’da aratmayın!

Richard Ford

Sevdiğiniz ve yazar olmanın iyi bir fikir olduğunu düşünen biriyle evlenin.

Çocuk yapmayın.

Kitabınızla ilgili yazılan değerlendirmeleri okumayın.

Kitaplarla ilgili değerlendirmeler yazmayın.

Sabah sabah ya da gece geç vakitte eşinizle tartışmayın.

Yazarken bir şey içmeyin.

Editörlere mektup/e-posta atmayın (Kimse sallamaz).

Jonathan Frenzen

Okur bir arkadaştır; rakip ya da taraftar değildir.

Yazarken “Sonra” sözcüğünü kullanmayın. Bunun için “ve” sözcüğü var(Notos: Bilge Karasu’nun “ve” sözcüğünü asla kullanmamış olması geldi aklımıza!)

Çok bariz bir birinci şahıs ağzı kendini karşı konulamaz şekilde ortaya koymadığı takdirde üçüncü ağızdan yazın.

Bilgiye erişim ücretsiz ve evrensel olduğu için, roman yazarken kapsamlı bir araştırma yapmak da şart oldu.

Bunlar, yazarların öneri niteliğinde uyarılarının bir dökümü, özeti. Yalnızca bu kadar. Biraz eğlendirici, belki biraz da yol gösterici.