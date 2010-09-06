Yazarı yasaklı, kitabı özgür!...

T24-

Apollon Yayıncılık, telif hakları bugüne kadar Almanya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan'a da satılan bu romanı Türkçeye çevirerek anayurduna geri getirdi...Kanlı 1 Mayıs 1977 olaylarıyla başlayan romanda, liseli bir gencin dünya görüşünün toplumsal olaylardan etkilenerek şekillenmesi anlatılıyor. Romanda 12 Eylül darbesinde yaşananlar ve her kesimden insanın darbeden nasıl etkilendiği lirik bir dille anlatıyor.Kara Gök, Kara Denizkara bir roman, sevinç ve iyimserliğe yer vermediği için değil, günümüzün dünyasıyla paralellik kurmamızı ve ezenlerin yarattığı karanlıkta neler olabileceğini anlamamızı sağladığı için.“Hem sokaktaki, hem de duvarların ardındaki hayat inandırıcı bir biçimde betimlenmiş. Yarışmayı layıkıyla kazandığına kuşku yok.” Marta Norheim, NRK (Norveç radyo ve televizyon kurumu)“Gyldendal yayınevinin en iyi siyasi roman yarışmasını kazanan bu yapıt sağlam kotarılmış bir yazın örneği olmanın yanısıra, ilgi çekici ve güncel.” Anne Merethe Prinos, Aftenposten gazetesi“Roman, çağdaş Norveç edebiyatında eksikliği çok hissedilen bir konusal genişlemeyi temsil ediyor.” Sindre Hovdenak, VG gazetesi“Genç bir devrimcinin gelişimi hakkında ağırbaşlı, gerçekçi ve yarışmayı hakkıyla kazanmış bir yapıt.” Cathrine Kröger, Dagbladet gazetesi“Kitap, eski Osmanlı metropolü büyüleyici İstanbul’a yapılmış bir güzelleme ve bu kentin yoz çekiciliğine adanmış bir veda şarkısıdır.” Sigrid Löffler, Deutschlandradio (Almanya radyosu)