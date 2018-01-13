Yazar Yılmaz Onay, marşlarla son yolculuğuna uğurlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 4 gün önce yaşamını yitiren, Türk edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar Yılmaz Onay (81), marşlarla toprağa verildi.

Parkinson hastalığıyla 12 yıl mücadele eden Yılmaz Onay, 30 yıldır eşi Yurdanur Onay ile yaşadığı Bodrum\'un Gündoğan Mahallesi\'ndeki evinde, geçen salı günü solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk edebiyatı ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan, yönetmen, oyun yazarı, çevirmen ve roman yazarı 1 çocuk babası Yılmaz Onay\'ın ölümü, yakınları ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Onay, vasiyeti üzerine dini tören yapılmadan, bugün yakınları ve dostlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gündoğan Mezarlığı\'nda toprağa verilmeden önce anma ve veda töreni gerçekleştirildi. Musalla taşına yerleştirilen Onay\'ın tabutunun başında dostlarının veda cümleleri ve marşlar yükseldi. Yılmaz Onay\'ın 42 yıllık yakın dostu Haluk Ortaç (60), şöyle dedi:

\"Toprak bugüne kadar kimleri bağrına basmadı ki?. Bugün de Yılmaz Onay\'ı toprağa veriyoruz. Yılmaz Onay yılmazdı. 60 yılı aşkın yaşam ve sanat hayatında hiç yılmadı. Özellikle tiyatro. Sınıf mücadelesinden kaynaklanan o sanatsal kavramı epik tiyatro ile edebiyata Yılmaz Onay taşıdı. Epik tiyatro, onun sayesinde yol kat etti. Düşünceleriyle, çevirileriyle kitaplarıyla çoğaldı, güçlendi. Türkiye işçi sınıfı tarihinin mücadele ruhuna sanatı götürdü, sanatı taşıdı, onunla cevap verdi. Son nefesine kadar ilkelerinden, prensiplerinden taviz vermedi. Üretkendi, sanatçıydı, partili bir komünistti. Sevgiyle, saygıyla, özlemle anacağız.\"

Onay\'ın oğlu Gökhan Onay ise gözyaşları içinde, \"Hayatta sevmeyi bu adamdan öğrendim. Bir insanı, bir kadını, bir erkeği, bir dostu nasıl sevmek gerektiğini bir tek bu adamdan öğrendim. Başka söze gerek yok\" diye konuştu. Yılmaz Onay\'ın oğlu Gökhan Onay\'ın sözleri, cenazeye katılanları duygulandırdı.

Yılmaz Onay\'ın tiyatro dünyasından 43 yıllık arkadaşı İsmal Işılsoy, tabutun başında, Nazım Hikmet Ran\'ın \'Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü\' şiirinden bestelenen marşı seslendirdi. Cenazeye katılanlar da eşlik etti. Onay, marşlarla ve alkışlarla uğurlandı.

Törenin ardından Yılmaz Onay\'ın cenazesi, toprağa verildi. Mezarının üstü çiçeklerle süslendi.

ONAY\'IN SANAT HAYATI

Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk sahne deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi topluluklarda kazandı. Onay, bir dönem Ankara Deneme Sahnesi\'nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Yılmaz Onay, ardından Ankara Sanat Tiyatrosu\'nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne\'nin kurulmasında yer alan Onay, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya\'da sürdürdü. Yılmaz Onay, 12 Eylül\'de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındı. Bu dönemden sonra bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen, yazar ve çevirmen olarak sanat hayatına devam etti. Birçok ödülü olan Yılmaz Onay, \'Yazılar Filmatik\' ve \'Oyun Değil\' kitaplarını kaleme aldı.

Onay\'ın oyunları arasında; \'Karagözün Muamması\', \'Sanatçının Ölümü\', \'Şarkılarımız Ölmesin\', \'İşçi Sınıfının Açık Oturumu\', \'Kara Kedi Geçti\', \'Kara Dul Efsanesi\', \'Prometheia\', \'Yazarın Ölümü\' yer alıyor.



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