Birçok kitabı Türkçe'ye çevrilen yazar Wilbur Smith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı.

Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Smith’in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi. Kitapları dünya çapında 140 milyondan fazla satan Smith’in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney ailesinin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor.

İlk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith’in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Smith’in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.

Wilbur Smith kimdir?

Wilbur Smith, 9 Ocak 1933 Kuzey Rhodesia doğumludur. Eğitimini Michaelhouse'daki Rhodes Üniversitesinde tamamlamıştır.

Romanlarının ana temaları genellikle Afrika da geçmektedir. ilk romanı "Bencil"i Salisbury vergi dairesinde çalışırken yazmıştır. Bu kitabın getirdiği başarı ile cesaretlenerek tam zamanlı yazar olarak çalışmaya başlamıştır.

Wilbur Smith, şu anda Londra'da yaşamaktadır. Ana vatanındaki insanlar ve vahşi hayatın korunması için vatanının gönüllü elçiliğini yapıp onların haklarını savunmaktadır.

Wilbur Smith, 2002 yılında Word Forum on the Future of Sport Shooting Activities tarafından Atış Sporları Elçiliği ödülü almıştır.

Wilbur Smith, tarafından kaleme alınan kitaplar dört ayrı seri ve serilerden bağımsız bir halde kitaplardır. Bu seriler kahramanı olan aileleri vi içinde yaşadıkları zaman aralıklarını anlatmaktadır.