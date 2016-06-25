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Kültür-Sanat

Yazar ve gazeteci Michael Herr yaşamını yitirdi

Herr, Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı “Full Metal Jacket” filminin de senaristlerinden biriydi

25 Haziran 2016 23:46

Gazeteci, yazar, senarist Michael Herr 76 yaşında hayata veda etti. Herr, Vietnam’da savaş muhabiri olarak bulunduğu dönemde şahit olduklarını aktardığı “Dispatches” (Harekat Raporu) romanıyla tanınıyordu. Michael Herr aynı zamanda Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı “Full Metal Jacket” filminin de senaristlerinden biriydi. Herr, Stanley Kubrick üzerine “Kubrick” (2000) adlı bir kitap da yazmıştı. 

Kültür Servisi’nin haberine göre, 13 Nisan 1940 yılında dünyaya gelen ABD’li Michael Herr, “Dispatches”, “Walter Winchell” ile dünyaya Vietnam savaşı anlattı. “Yeni Gazetecilik” akımının öncülerinden Herr, 1967-69 yılları arasında savaş muhabiri olarak Vietnam’da bulunmuş ve şahit olduklarını Esquire dergisine yazmıştı.  

Sonrasında kitabına da yansıyacak bu anlatılarda Herr, kendi tecrübelerini askerlerin yaşadıklarıyla birleştirmiş ve savaşın gerçekliğini anlatan insan hikâyeleri yazmıştı. 

1977 yılında yayımlanan “Dispatches” okuyucuların büyük beğenisini kazandı ve kitap Vietnem savaşı ile ilgili yazılan en iyi eser olarak seçildi.

Herr daha sonraki yıllarda senaryo yazarı olarak Hollywood’da yer aldı. Francis Ford Coppola’nın yönettiği 1979 yapımlı “Kıyamet” filminin senaryo ekibindeydi ve 1987 yapımlı “Full Metal Jacket” filminde Stanley Kubrick ile çalıştı.

En İyi Uyarlama Senaryo Oscar'ına aday gösterilen ve Amerikan Senaryo Yazarları Birliği’nden Film Dalında En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü’nü kazanan Herr, 23 Haziran’da evinde yaşamını yitirdi.

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