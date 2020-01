Yazar Tarhan'dan gelecek ipuçları

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Borsası\'nda düzenlenen \'Gelecek Peşimizde\' konulu söyleşiye katılan yazar Ufuk Tarhan, akıl, bilgi ve teknoloji kullanımıyla geleceğin netleştiğini belirterek, önümüzdeki süreçte girişimcilerin teknolojideki değişime uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

İzmir\'de Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında \'Kadın Girişimciliğinde Geleceğe Yön Vermek\' temasıyla yazar ve fütürist Ufuk Tarhan\'ın konuşmacı olarak katıldığı ve başarılı bir gelecek tasarımının anlatıldığı \'Gelecek Peşimizde\' konulu söyleşi düzenlendi. Toplantıda ilk olarak söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, TOBB ve Turkcell işbirliğinde hayata geçirilen, geleceği yazan kadınlarla ilgili projeyi hatırlatarak, birliktelikten güç doğduğunu ve birçok kadına istihdam sağlandığını dile getirdi. Fütürizmin tanımı hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Ufuk Tarhan ise bu terimin 1950\'lerden itibaren kullanılmaya başlandığını belirtti. Fütürizmin olumlu gelecek tasarımı anlamında kullanıldığını ifade eden Tarhan, tıpkı tarihçiler gibi çıkarımlarla gelecekte neler yaşanabileceğini öngördüklerini kaydetti. Akıl, bilgi ve teknolojiyi kullanarak gelecekle ilgili senaryolar üretebildiğini söyleyen Tarhan şunları söyledi:

\"Artık gelecek de çok net. Ben 15 yıldır bu konuyla ilgileniyorum. Fütürizmi hayati bilgiler olarak ele almalısınız. Çünkü gelecek geldi, hatta peşimizden bizi kovalıyor. Çok yakında neler olabileceğini kuvvetli senaryolara dayanarak öngörüyorum. Artık bunlarla ilgili görsellere de ulaşmak mümkün. Okullarda tarih dersi gibi gelecek dersi konması gerektiğini düşünüyorum. Suudi Arabistan\'da artık robot vatandaş var. Bu artık bir gerçek, Sophia\'nın vatandaşlığı ile dalga geçerken, geçen hafta Japonya\'da yapay zeka vatandaş oldu. Yapay zeka 7 yaşında bir oğlan görünümünde ve sadece konuşuyor. Belediye hizmetleri için çalışıyor, insanları gözlemliyor ve data topluyor. Çin\'de ise kamera sistemiyle yaşam kayıt altına alınıyor. İnsanlar, hayvanlar, binalar, caddeler her şey kaydediliyor. Bunun amacının kriminal hadiseler olduğu söyleniyor. Yüz tanıma sistemiyle insanların özellikleri tespit ediliyor. Gelecek artık bilinmez değil.\"

\'ŞİRKETLER DİJİTAL DEVRİME AYAK UYDURMALI\'

İşe ilk başladığında bilgisayar ve faksların bulunmadığını anlatan Ufuk Tarhan, ancak değişimin çok hızlı seyrettiğini söyledi. Tarhan, \"Sektörün oyuncularından biri olarak 20 yılda \'Ben bu filmi bir kez daha görmüştüm\' diyorum. Bu teknoloji denen meret dünyayı bir kez daha çok değiştirmişti. Şimdi aynısının daha hızlısı, yaygını ve keskini oluyor. Bilgisayar kişiselleşti, üzerine internet geldi. Mobilite bizi her şeye erişebilir hale getirdi. Bütün gün kafamızı bilgisayardan kaldırmamak artık normal bir durum. Uzay teknolojilerinde dünya dört nala gidiyor. Artık \'eski\'den konuşamayız. Şirketler bu süreçte dijital devrime ayak uydurmalı, robot kullanımını arttırmalı, yenilenebilir enerjiyle maliyetleri düşürmeli\" dedi.

Kadınlara da teknolojiye daha yakın durmalarını öneren Tarhan, her kadın girişimcinin önümüzdeki süreçte robot ve yapay zeka ile empati kurabilmesi gerektiğini savundu. Ufuk Tarhan, gelecekte cesur, bozguncu, paylaşımcı ve kodlamayı bilenlerin bir adım öne çıkacağını söyledi.



