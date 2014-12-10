Yazar Ralph Giordano hayatını kaybetti

Kipenheuer Yayınevi'nin sözcüsünün verdiği bilgilere göre, gazeteci-yazar Ralph
Giordano, 91 yaşında Köln'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yazarın, kısa bir süre önce kalça kemiğindeki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına
alındığı bildirildi.
Sicilyalı bir baba ve Yahudi bir annenin çocuğu olarak
1923 yılında Hamburg'da
dünyaya gelen Girodano, Yahudi soykırımından, bir Hamburglunun kendisini ve
ailesini saklaması sonucu kurtuldu. Giordano, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
Almanya'da kalmaya ve Nazi rejimi konusunda çalışmalar yapmaya karar verdi.
Giordano'nun
en büyük başarısı olarak 1982 yılında yayımlanan otobiyografik eseri
“Die Bertinis” (Bertiniler) gösteriliyor. Kariyerini gazeteci ve yayıncı olarak sürdüren
Giordano, “Mein Leben ist so sündhaft lang: Ein Tagebuch” (Hayatım günahkar
olacak ölçüde uzun: Bir Günlük) adındaki son kitabını 2010 yılında yayımlamıştı.
Giordano, Almanya'daki Müslüman kamuoyu arasında ise Köln'ün Ehrenfeld semtinde
inşa edilen camiye karşı çıkması ile biliniyordu. Yazar, inşası ile ilgili yoğun
tartışmaların yaşandığı caminin "barış ortamını bozacağı ve huzursuzluk
yaratacağını" savunmuş; Alman caddelerinde burkalı kadınlarla karşılaşmak
istemediğini dile getirmişti.