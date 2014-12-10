Yazar Ralph Giordano hayatını kaybetti

Kipenheuer Yayınevi'nin sözcüsünün verdiği bilgilere göre, gazeteci-yazar Ralph

Giordano, 91 yaşında Köln'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yazarın, kısa bir süre önce kalça kemiğindeki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına

alındığı bildirildi.

Sicilyalı bir baba ve Yahudi bir annenin çocuğu olarak

1923 yılında Hamburg'da

dünyaya gelen Girodano, Yahudi soykırımından, bir Hamburglunun kendisini ve

ailesini saklaması sonucu kurtuldu. Giordano, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra

Almanya'da kalmaya ve Nazi rejimi konusunda çalışmalar yapmaya karar verdi.

Giordano'nun

en büyük başarısı olarak 1982 yılında yayımlanan otobiyografik eseri

“Die Bertinis” (Bertiniler) gösteriliyor. Kariyerini gazeteci ve yayıncı olarak sürdüren

Giordano, “Mein Leben ist so sündhaft lang: Ein Tagebuch” (Hayatım günahkar

olacak ölçüde uzun: Bir Günlük) adındaki son kitabını 2010 yılında yayımlamıştı.

Giordano, Almanya'daki Müslüman kamuoyu arasında ise Köln'ün Ehrenfeld semtinde

inşa edilen camiye karşı çıkması ile biliniyordu. Yazar, inşası ile ilgili yoğun

tartışmaların yaşandığı caminin "barış ortamını bozacağı ve huzursuzluk

yaratacağını" savunmuş; Alman caddelerinde burkalı kadınlarla karşılaşmak

istemediğini dile getirmişti.

