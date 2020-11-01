Yazar Paulo Coelho'dan İzmir'deki depremzedelere destek mesajı: Pazartesi bağış yapacağım

Ünlü yazar Paulo Coelho, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğünde olan depremin ardından bir destek mesajı paylaştı. Coelho mesajında, Kur'an-ı Kerim'den "Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var." ayetine yer verdi.

Yazar Paulo Coelho, Twitter'dan depremin ardından yaptığı destek mesajında şunları yazdı:

"Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var (Kur'an-ı Kerim. İnşirah Suresi 5-6)

Bütün Türk arkadaşlarıma desteğimi sunuyorum. Gelecek pazartesi, Kızılhaç Kızılay üzerinden bağış yapacağım. Kızılaç Kızılay, bağışık depremden etkilenen ülkeler arasında (Türkiye ve Yunanistan) nasıl dağıtılacağını belirleyecek.

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Türk Kızılay, Coelho'nun destek açıklamasına yazarın Simyacı romanından bir alıntıyla yanıt verdi. Kızılay'ın yanıtı şöyle oldu:

"Dünyaca Ünlü Yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinden alıntıyla:

'Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır'

Yüreğindeki iyilik ve merhameti, o engin iyilik hazinesini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz."