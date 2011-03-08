-YAZAR NİŞANYAN'A 3 YIL HAPİS CEZASI SELÇUK (A.A) - 08.03.2011 - Selçuk'un Şirince köyündeki izinsiz köyevi inşaatlarıyla gündeme gelen yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Selçuk Asliye Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı kaçak inşaat davasında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Nişanyan'a tebliğ edilen mahkeme kararında, 3 yıl 4 ay hapis cezası, yazarın, İlyastepe Çiftliği arazisi içinde izinsiz olarak yaptığı 2 odalı yığma taş yapılı kendi oturduğu evi ile yine aynı arazi içinde inşa ettiği Hodri Meydan Kulesi için verildi. Yargılama sonucunda Nişanyan'a ayrıca, 160 lira para cezası ve kamu görevinden men, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklardan mahrumiyet, vakıf, sendika, dernek, şirket, kooperatif ve siyasi parti yöneticiliğinden yasaklanma ve bir kamu kurumunun veya meslek kuruluşunun iznine tabi meslek veya sanatlardan birini icra edememe cezası verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nişanyan, kararla ilgili ''Oyalanıyor çocuklar, ne yapsın'' dedi ve kararı veren hakimi, ''kalben affettiğini'' söyledi. Nişanyan, iki hafta önce de Selçuk Sulh Ceza Mahkemesince, Şirince köyü Kayser Kayası mevkisinde kayadan oyduğu mezar anıtı için 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.