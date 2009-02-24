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Kültür-Sanat

Yazar Necla Kelek'e Almanya'dan ödül

Necla Kelek, Almanya'da yayıncılık alanında verilen 10 bin euroluk Hildegard-von-Bingen ödülüne layık görüldü.

24 Şubat 2009 02:00

Yazar ve sosyolog Necla Kelek, Almanya'da yayıncılık alanında verilen 10 bin euroluk Hildegard-von-Bingen ödülüne layık görüldü.

Ödülü veren Rheinland-Pfalz Eyaleti Diş Doktorları Odası tarafından Mainz kentinde yapılan açıklamada, Kelek'in, gazeteler için yazdığı makale ve kitaplarındaki yorum ve analizlerinde Almanya'daki çoğulcu toplumun insan hakları değerleri konusuyla içtenlikle ilgilenmesi nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Kitaplarında genel olarak zorunlu evlilikleri ve uyum konusundaki başarısızlıkları ele alan Kelek'in, "Özellikle eski bir İslam anlayışının kapalı dünyası içinde bulunan Türk kökenli kadınlar, eşler ve kızların durumuyla yakından ilgilendiği" ifade edildi.

Adını 1098-1179 yılları arasında yaşayan Alman düşünür Hildegard von Bingen'den alan ödül için, 12 Eylül'de Mainz kentinde ödül töreni düzenlenecek.

(AA)

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