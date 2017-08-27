Yazar Muzaffer İzgü, yarın eşinin yanında toprağa verilecek (3)

BAŞ KÖŞEDE TÜRK BAYRAĞI VE NUTUK VAR

Yazar Bekir Yurdakul, Muzaffer İzgü’nün 61 yıllık eşi Günsel İzgü’yü 2016 yılında kaybetmesinin kendisine ağır geldiğini söyledi. İzgü’nün ömrü boyunca çocuklar için çalıştığını ve son anlarını dahi çalışma odasında geçirdiğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

\"Muzaffer İzgü kendi yazdığı ve okumaktan keyif aldığı yazarların kitaplarının rafları süslediği çalışma odasında bir ömür geçirdi. Burada çocuklar ve gençler için kitaplar yazdı. Yazarken de 2016 yılında hayatını kaybeden eşi Günsel İzgü hep yanındaydı. Torunlarının ve çocuklarının en sevdiği oyuncakları hep bu odadaydı. Odanın duvarından Türk bayrağı, kitaplığının başköşesinde ise Atatürk’ün eseri Nutuk hiç eksik olmadı. İzgü, öyküleriyle, radyo oyunlarıyla çocuklara hayal kurmayı öğretti, ilham verdi. Son ana kadar hep çocukları düşündü. Hayatı boyunca aldığı bütün ödülleri de odasının başköşesine koydu. Hep gözünün önünde tuttu. İzgü, son anlarını çocuklar için kitap yazdığı odada, kitaplarının arasında, çocukları, torunları ve dostlarıyla geçirdi.\"

Muzaffer İzgü\'nin oğlu Ahmet Şahin İzgü de babasının kitaplarını yazdığı çalışma odasında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Çocuk yazını ve gülmecenin büyük adı Muzaffer İzgü için yarın saat 11.00’da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saygı buluşması gerçekleştirilecek. Öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından da İzgü\'nün cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.



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