Yazar Margaret Atwood: El Kaide, 11 Eylül saldırıları fikrini Star Wars'tan aldı

Dizi uyarlaması Türkiye'de de yayınlanmakta olan Handmaid's Tale adlı dispotik romanın yazarı Margaret Atwood, Variety dergisine verdiği röportajda, popüler kültürün gerçek hayat üzerindeki güçlü etkisinden bahsederken, El Kaide'nin İkiz Kuleler'e saldırı düzenleme fikrini, Hollywood yapımı ünlü film serisi Star Wars'dan aldığını savundu.



'Damızlık Kızın Öyküsü' adıyla Türkçe'ye de çevrilen Handmaid's Tale'ın 2000 yılındaki opera uyarlamasının İkiz Kuleler ve birtakım cisimlerin havaya uçtuğunu gösteren sahneyle başladığını belirten Atwood, "Saldırının ardından o kısmı çıkarmak zorunda kaldılar. Bu tüylerinizi ürpertmiyor mu?" dedi.

'Tek fark, Star Wars'ta kurtuluyorlar'

Sözlerine devam eden yazar, "Merak etmeyin, fikri benim operamdan değil Star Wars'tan aldılar" ifadelerini kullandı.



Atwood, Star Wars serisinin ilk filminden bir sahneyi anımsatarak, "İki kişi bir şeyin ortasından uçakla geçiyor ve onu havaya uçuruyorlardı. Tek fark Star Wars'ta bu kişiler kurtuluyorlar" dedi.



El Kaide tarafından 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentindeki İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

'Hollywood yazarlarının ilginç senaryoları var'

Bilim-kurgu senaristlerinin gelecek olayları tahmin etme konusunda başarılı olduklarını belirten Atwood, "Hepsi doğru değil ama çok ilginç ‘ya şöyle olursa' senaryoları var" değerlendirmesinde bulundu.

Margaret Atwood, Hollywood'daki cinsel taciz skandalı sonrası başlatılan #MeToo hareketini, "Kişilerin sosyal medya aracılığıyla aleyhte kanıt olup olmadığına bakılmaksızın ve savunma hakkı dahi tanınmadan suçlu ilan edilmelerini doğru bulmadığını" belirterek eleştirmişti.



Atwood bazı kişiler tarafından açıklamasına tepki gösterilmesi üzerine, "Sadece kadınlar için değil herkes için adalet, şeffaflık ve evrensel hukuk ilkelerine saygı talep edilmesi" çağrısında bulunmuştu.



