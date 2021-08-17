Yazar Khaled Hosseini: Biden temel soruya cevap vermedi; geride bırakılanları kim koruyacak?

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Afgan-Amerikan yazar Khaled Hosseini, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil'in düşmesinin ardından yaptığı konuşmayla ilgili olarak "ABD, gelmekte olan insanı krizle ilgili ne yapacak?" diye sordu.

Hosseini, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden temel soruya cevap vermedi. ABD, gelmekte olan insani krizle ilgili ne yapacak? Geride bırakılan erkek, kadın ve çocukları kim koruyacak?" diye sordu.

ABD Başkanı Joe Biden dün, başkent Kabil Taliban'ın eline geçtikten ve ülkeden kaçmak isteyen insanların doluştuğu havalimanında izdiham meydana geldikten sonra ABD askerlerini Afganistan'dan çekme kararını savunmaya devam etti. Biden, hükümetin çökmesine ve havalimanında yaşananlara Afgan ordusunun Taliban'a direnç göstermemesinin sebep olduğunu ifade etti. Biden, "Onlara ihtiyaçları olabilecek her aracı verdik. Maaşlarını ödedik. Uçaklarının bakımını yaptık. Geleceklerini belirleyebilmeleri için her şeyi verdik. Veremediğimiz tek şey savaşma isteğiydi" dedi.