Yazar Kahraman Tazeoğlu, Biga'da kaza geçirdi (2)

\'SEVENLERİM MERAK ETMESİN, ÇOK İYİYİM\'

Çanakkale\'de, Biga Belediyesi\'nce 2\'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı\'na katıldıktan sonra İstanbul\'a dönmek için yola çıkan ve ilçe çıkışında kaza geçiren yazar Kahraman Tazeoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden tedavisinin ardından taburcu edildi. Konaklamak üzere otele geçen Tazeoğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tazeoğlu, \"Fuar dönüşü İstanbul\'a doğru yola çıktığımızda birden bire kavşakta sağ taraftan gelen bir araç hızla bizim aracımıza vurdu. Araç savruldu. Tarlaya uçtuk. Araç 4- 5 takla attı. Airbag\'ler açılmıştı. Bizi arabanın içinden çıkardılar. Gerisini hatırlamıyorum. Hastaneye getirdiler. İlk olarak beyin tomogrofisi çekildi; çünkü başımda bir ağrı vardı. Müşahede altına alındım. Çok şükür, bir şeyim yok. Sevenlerim merak etmesinler, çok iyiyim. Verilmiş sadakam varmış. Onların duasıyla ayakta kaldım\" diye konuştu.



Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)

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