Yazar Houllebecq'ten haber alınamıyor

T24 - Romanlarında seks turizmi, sado-mazoşizm ve klonlama gibi sansasyon yaratan meseleleri işlemesiyle ünlü Fransız yazar Michel Houlebeck heber alınamıyor.





Hollanda ve Belçika’da düzenlenmesi planlanan bir okuma turnesine katılmayan yazara yayıncıları da ulaşamıyor. Turneyi ayarlayan organizasyon şirketinin sözcüsü Barbara Simons “Neler olduğunu gerçekten bilmiyoruz.





Bu çok garip. Ondan hiç haber alamadık,” diyerek durumun tuhaflığını belirtti. Simons, 53 yaşındaki yazarın nerede olduğu ne Houellebecq’in Fransa yayıncısının, ne ajansının ne de çevirmeninin bildiğini söylüyor. Yazar ‘La Carte et le Territoire’ (Harita ve Toprak) adlı kitabının okuma günleri için Amsterdam, The Hague ve Brüksel’de bekleniyordu.

Radikal gazetesinin haberine göre, geçen yıl Fransa’nın en prestijli edebiyat ödülünü kazanan yazarın, İspanya’da izole bir yaşam sürdüğü biliniyor. Houllebecq, romanlarındaki kara mizahı, sert toplumsal eleştirileri, felsefi göndermeleri ve insan ilişkilerine kötümser yaklaşımıyla kimine göre ilah ve bir dâhi. Sık sık kadın düşmanlığı, ateşli bir ırkçılık, ahlaksızlık ve pornografi yazmakla suçlanan Houllebecq’in Türkçe’de de ‘Temel Parçacıklar’, ‘Kuşatılmış Yaşamlar’ romanları yayımlandı.









