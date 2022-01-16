Yazar Hekimoğlu İsmail yaşamını yitirdi

Asıl adı Ömer Okçu olan ve 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında yaşamını yitirdi. Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu yazar, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Okçu'nun ölüm haberini, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle duyurdu.

Taziye mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Hekimoğlu İsmail rahmete kavuştu. Hayat biter, yeni bir hayat başlar. Yazı ve kalem, yol göstermeye devam eder. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hekimoğlu İsmail ismiyle tanıdık. Bir döneme damgasını vuran Minyeli Abdullah romanıyla sevdik. Ömer Okçu'ya Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AKP Genel Merkez MKYK Üyesi Dr. Betül Sayan Kaya: Kalemi ve kelamıyla nice gönüllere dokunmuş olan, “Minyeli Abdullah” başta olmak üzere milli ve manevi değerlerin mücadelesini veren yazar Hekimoğlu İsmail’e Allahtan rahmet dilerim. Ailesinin ve okurlarının başı sağ olsun.

Hekimoğlu İsmail kimdir?

Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Okçu, daha sonra 1975'te Sur dergisini çıkardı. Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasında yer alan Okçu, 1988'de Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığa başladı. Kaleme aldığı 'Minyeli Abdullah' romanı, ilk defa 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayımlandı. Harran Üniversitesi Fahri Edebiyat Doktorası unvanına 1994'te layık görülen Okçu, yurt içi ve dışında birçok konferans verdi.