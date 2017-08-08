T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yazar Hamza Yalçın, İspanya'da Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Odak dergisinde yayımlanan bir makalesinden dolayı Yalçın hakkında bu yılın nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı

08 Ağustos 2017 17:45

Yazar Hamza Yalçın, yaz tatilini geçirmek için gittiği İspanya’da Türkiye tarafından İnterpol aracılığıyla arandığı gerekçesiyle 4 Ağustos günü tutuklandı.

Odak dergisinde yayımlanan bir makalesinden dolayı Yalçın hakkında bu yılın nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre, Yalçın hakkında Odak dergisinde yayımlanan iki makalesinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla daha önce açılan iki ayrı dava bulunuyor.

1984 yılından bu yana İsveç’te yaşayan, İsveç vatandaşı ve İsveç Yazarlar Birliği üyesi olan Hamza Yalçın, Barselona’dan İngiltere’ye geçmek isterken 3 Ağustos günü havaalanında gözaltına alındı, 4 Ağustos’ta da mahkeme tarafından tutuklandı.

Telefon aracılığıyla yakınlarıyla görüşen Yalçın, gözaltına alındıktan sonra polisin kötü muamelesine uğradığını ve darbedildiğini söyledi.

1979 yılında THKP-C Üçüncü Yol örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklanan Yalçın, 6 ay cezaevinde yattıktan sonra firar etti. 1984 yılında İsveç’e iltica eden Yalçın, daha sonra Türkiye’ye döndü. 1990 ve 1994 yıllarında hakkında iki ayrı dava açıldı. 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrar İsveç’e döndü.

ETİKETLER

Hamza Yalçıntutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24