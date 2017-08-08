Yazar Hamza Yalçın, İspanya'da Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Yazar Hamza Yalçın, yaz tatilini geçirmek için gittiği İspanya’da Türkiye tarafından İnterpol aracılığıyla arandığı gerekçesiyle 4 Ağustos günü tutuklandı.

Odak dergisinde yayımlanan bir makalesinden dolayı Yalçın hakkında bu yılın nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre, Yalçın hakkında Odak dergisinde yayımlanan iki makalesinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla daha önce açılan iki ayrı dava bulunuyor.

1984 yılından bu yana İsveç’te yaşayan, İsveç vatandaşı ve İsveç Yazarlar Birliği üyesi olan Hamza Yalçın, Barselona’dan İngiltere’ye geçmek isterken 3 Ağustos günü havaalanında gözaltına alındı, 4 Ağustos’ta da mahkeme tarafından tutuklandı.

Telefon aracılığıyla yakınlarıyla görüşen Yalçın, gözaltına alındıktan sonra polisin kötü muamelesine uğradığını ve darbedildiğini söyledi.

1979 yılında THKP-C Üçüncü Yol örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklanan Yalçın, 6 ay cezaevinde yattıktan sonra firar etti. 1984 yılında İsveç’e iltica eden Yalçın, daha sonra Türkiye’ye döndü. 1990 ve 1994 yıllarında hakkında iki ayrı dava açıldı. 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrar İsveç’e döndü.