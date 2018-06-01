Yazar Fatma Aydemir'e edebiyat ödülü

20 bin Euro ödüllü Franz-Hessel Edebiyat Ödülü bu yıl Almanya'dan Fatma Aydemir ile Fransız yazar Michel Jullien arasında paylaştırıldı.

Paris'teki ödül törenine Almanya Kültür Devlet Bakanı Monika Gütters ve Fransa Kültür Bakanı Francoise Nissen de katıldı.

Franz-Hessel ödülü komşu ülkede tanınmayan ve eserleri yabancı dillere çevrilmemiş olan yazarlara veriliyor. Almanya Hükümeti bu ödülün aynı zamanda Fransa ile Almanya arasındaki edebi ve entelektüel diyaloğu canlandırmak ve derinleştirmek amacıyla verildiğini duyurdu. Geçen yıl Aydemir "Ellbogen" (dirsek) adlı ilk romanını, Jullien ise "Denise au Ventoux" adlı eserini yayımlamıştı.

Ödüle adını veren yazar ve çevirmen Franz Hessel 1880 – 1941 yılları arasında yaşamıştı. "Pariser Romanze" ve "Spaizieren in Berlin" adlı eserleri kaleme alan Hessel 1938 yılında Nazi Almanya'sından Fransa'ya kaçmıştı. Hessel 1940 yılında Yahudi olduğu için bir kampa kapatılmış ve bir yıl sonra kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu.

DW,kna/AG,ÖA

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