YAZAR ERİKLİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

\"Melekler ile Yaşamak\" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli\'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sinem Koç\'un \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı\'nda bulunan Saadet Apartmanı\'nda 15 Aralık 2016\'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece\'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016\'da tutuklanmıştı.

30 Mart 2017\'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek \"Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum\" demişti. Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etmişti.

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