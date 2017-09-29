Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu (4)

ARKADAŞI SERBEST KALDI

İzmir-Aydın Otoyolu\'ndaki, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ettikten sonra teslim olduğu Torbalı Adliyesi\'nde tutuklanan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı itirafta vicdan azabı çektiğini ifade eden Serbes, kazadan sonra psikiyatri kliniğine giderek psikolojik yardım aldığını söyledi. Klinikte 4-5 gün tedavi gördüğünü ve kendisini cezaevi koşullarına hazırladığını belirten Serbes\'in, mahkemede şu ifadeyi verdiği öğrenildi:

\"Yola çıkmadan önce arkadaşım olan Kenan Doğru ile konuştuk. Bana iş bulamadığını söyleyince 2 bin TL karşılığında şoför olarak anlaştık. Kendisi o gün çalışmaya başladı. İlk olarak arabayı Kenan kullanıyordu. Yorulduğunu anlayınca İzmir taraflarında aracı ben kullanmaya başladım.Yağmur çiselemeye başladı ve yerlerin kaygan olduğunu düşünerek hızımı 130-140 kilometreye düşürdüm. Güvenlik sıkıntı olursa emniyet şeridine rahat geçebilmek için orta şeride geçtim. Olay yerine geldiğimizde rampayı çıkar çıkmaz orta şeritte bir aracın olduğunu gördüm. Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı.\"

“ÖLEN ÇOCUGU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM\"

Kazayı küçük sıyrıklıklarla atlattığını söyleyen Serbes, “Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112\'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık\" dedi.

Arkadaşının suçu üstlenmesinin ardından İstanbul’a gittiğini ifade eden Serbes, mahkemede son olarak pişman olduğunu ve verilecek cezayı çekmeye razı olduğunu söylerken, “Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım\" diyerek ifadesini tamamladı.

AİLE ŞİYAKETÇİ OLACAK

Bu arada Emrah Serbes’in suçunu itiraf etmesinin ardından kazadan sonra cezaevine giren Kenan Doğru serbest bırakıldı. Ancak bu gelişmenin üzerine Özçelik ailesinin Doğru’dan delilleri karartmak suçu iddiasıyla şikayetçi olacakları öğrenildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)