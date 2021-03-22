Yazar Douglas Adams'ın notları, yazmanın kendisi için ne kadar "işkence verici bir süreç" olduğunu gösteriyor

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"Otostopçunun Galaksi Rehberi" gibi birçok yaratıcı esere imzasını atan yazar Douglas Adams'ın ortaya çıkan notları, "yazmayı işkence gibi bir süreç" olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Adams'ın kendisine yazdığı notta, "Endişeyi aşabilirseniz yazmak o kadar da kötü değil. Endişelerini unut ve yazmaya bak. Kötü bölümlerden utanç duyma. Onlara takıp kalma. Yazı yazmak iyi olur. Sen ona saldır, sana saldırmasına izin verme. Bundan keyif alabilirsin. Bundan çok iyi bir hayat elde edebilirsin" ifadeleri yer alıyor.

Bu not ve Adams tarafından kaleme alınmış yazılar, şakalar, mektuplar ve şiirler okurlarının desteğiyle bir kitapta toplandı.

2001 yılında 49 yaşında hayatını kaybeden yazarın kaleme aldığı notlar, bir kitap yazmanın kendisi için ne kadar zor bir süreç olduğunu gösteriyor.

Adams'ın kardeşi Jane Thrift, "Bu notlar yazı yazmanın onun için ne kadar işkence verici bir süreç olabileceğini gösteriyor. Her zaman böyle değildi, ama zorlandığında da çok zorlanırdı" dedi.

Notlardan birinde Adams'ın, "Bugün yazma fikrinden bıkmış durumdayım. Ancak iki gündür hiçbir şey yazmamış olmak da bana bıkmış hissettiriyor" yazdığı görülüyor.