Yazar-çevirmen Orhan Suda İngiltere'de tedavi görüyor

Türkiye sol hareketinin ve düşün dünyasının seçkin simalarından Orhan Suda, ciddi sağlık sorunları nedeniyle bir süredir İngiltere'deki London University College Hospital'de tedavi görüyor.

Hastalık haberini alan dostları kendisini sürekli ziyaret ediyor veya telefonla arıyor.

Suda, Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde okurken, 1952'de TKP'ye üyelikten sanık olarak tutuklandı, Reşat Fuat Baraner, Arhavili Mustafa, Cazım Aktimur, Ruhi Su, Faik Şekeroğlu, Halim Spatar, Şükran Kurdakul, Mihri Belli ile birlikte hapis yattı.

Tahliye olduktan sonra bir süre İzmir'de gazetecilik yapan, yıllarca çeşitli yayınevleri ve dergilere yazılar yazıp çeviriler yapan Suda, 1973’te Suda Yayınları’nı kurdu, 1974’te Yeni Adımlar dergisini yönetti ve iki yıl üst üste düzenlediği Sabahattin Ali Öykü Yarışması'nın Seçici Kurul başkanlığını yaptı.

1978’de eşi Sevgi Suda'yla birlikte önce Fransa’ya, daha sonra İngiltere'ye giden Suda, 1983’te BBC Türkçe Bölümü’nde program yapımcılığı görevinde bulundu.

Orhan Suda Suda'nın çevirileri: Ernest Mandel'den Marksist Ekonomi Elkitabı, iki cilt (Ant Yayınları), Karl Marx’tan Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı (May Yayınları), Georges Amado’dan Sonsuz Topraklar (Yar Yayınları), Lenin’den İki Taktik (Suda Yayınları), Robert Sabatier’den İsveç Kibritleri (Suda Yayınları), E. H. Carr’dan Bolşevik Devrimi iki cilt (Metis Yayınları), Jacques Prévert’den Sözler (YKY), Luan Starova’dan Keçiler Dönemi, Babamın Kitapları, Tanrıtanımazlık Müzesi(YKY), Jean Bottéro’dan Gılgamış Destanı (YKY), Alain Vircondelet’den Balthus Anılar (K Yayınları).

Telif eserleri: Bir Ömrün Kıyılarında (Alkım Yayınları). Nezihe Meriç-Orhan Suda, Aix-Londra-İstanbul Mektupları (YKY); Orhan Suda-Halim Spatar Mektuplar: Yurtdışından-İstanbul’dan (Literatür Yayınları).