-Yazar Cengiz Dağcı'nın cenazesi Ukrayna'ya gönderildi İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta 92 yaşında vefat eden Kırımlı yazar Cengiz Dağcı'nın cenazesi, İstanbul'dan Ukrayna'ya gönderildi. Dağcı'nın dün akşam THY'ye ait uçakla Londra'dan gelen ve kargoda bekletilen cenazesi, THY'nin Simferopol seferini yapacak uçağına konuldu. Kırım'da yarın toprağa verilecek Dağcı'nın cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılması bekleniyor. 1946'dan beri Londra'da yaşayan Dağcı'nın ''Yoldaşlar'', ''Anneme Mektuplar'', ''Onlar da İnsandı'', ''Badem Dalına Asılı Bebekler'', ''Yurdunu Kaybeden Adam'' gibi Türk edebiyatına kazandırdığı eserleri bulunuyor. Hayatı boyunca Türkiye'yi hiç görmemesine karşın eserlerini Türkiye Türkçesi ile kaleme alan Dağcı'nın, Kırım Tatarca şiirleri de bulunuyor.