Yazar, bilim insanı, gazeteci, milletvekillerinden direnen Migros işçilerine destek: Boykot çağrısına sesimizi katıyoruz

Yazar, bilim insanı, akademisyen, siyasetçi, milletvekili, gazeteci, demokratik kuruluş temsilcisi ve aktivist 335 kişi, Migros depo işçilerinin direnişine desteğini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verildi.
İmzacılar yaptıkları ortak açıklamada, "Ekmek parası için, insanca yaşayabilmek için, verilen sefalet zamlarına itiraz eden Esenyurt depo işçilerine, patron depoya polis sokarak ve üç yüz işçiyi işten atarak yanıt verdi. Migros depo işçileri, ülkenin dört bir yanındaki emekçiler gibi dayatılmak istenen köleliğe, sefalet zamlarına, sömürüye ve eşitsizliğe karşı direnişlerini sürdürüyor. Büyük çoğunluğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda yaşadığı bir ülkede ne toplum olmaktan, ne insan kalmaktan, ne de demokratik hak ve özgürlüklerden söz edilebilir. Bizler Migros depo işçilerinin haklı direnişini destekliyor, Migros kadın emekçilerinden gelen Migros marketlerini boykot çağrısına sesimizi katıyoruz." ifadesini kullandı.
TIKLAYIN | Migros’tan işten çıkarmalarla ilgili açıklama: Ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır
Açıklamada imzası olan isimler şöyle:
Abdulhakim Daş
Abdullah Demirbaş
Abdullah Köktürk
Adalet Çavdar
Adnan Gölpınarlı
Ahmet Çevik
Ahmet Dindar
Ahmet Ümit
Akın Atalay
Akın Türe
Alev Er
Ali Bilen
Ali Genç
Aliye İlay İlkay
Alper Taş
Altan Aydın Kadayıfçı
Arif Ali Cangı
Arif İsmet Yılmaz
Arzu Şimşek
Asuman Kayan
Aydın Aktepe
Ayfer Tunç
Aylin Onursev
Aysun Höbek
Ayşe Erdem
Ayşe Erzan
Ayşe Gözen
Ayşe Özlem İnci
Ayşe Sevin Kirikoğlu
Ayşe Sevtap Uzun
Ayşegül Devecioğlu
Ayten Aktepe
Aziz Konukman
Bahadır Altan
Bahadırhan Kuru
Baskın Oran
Başak Yıldırım
Bayram Erzurumluoğlu
Bedahat Tosun
Bilal Kılıç
Birsen Temir Saraç
Burhan Ersan
Cafer Doğan
Can Ekinci
Celal Gümüş
Celalettin Can
Cemil Günay
Cemile Mavioğlu
Cengiz Arın
Cevdet Akgün
Cevher Bilgin
Cevza Sevgen
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Cihat Sevim
Çetin Ali Nergis
Çiğdem Özbaş
Çiğdem Seçkin
Deniz Mukan
Dursun Bektaş
Ece Bora
Elif Aytaç
Emek Erez
Emin Ekinci
Emine İğcioğlu
Emrah Kırımsoy
Engin Çörüşlü
Enver Akyazı
Erdoğan Aydın
Erdoğan Kahyaoğlu
Erdoğan Tanyel
Erhan Öğüt
Erkan Karakiraz
Erol Kızılelma
Ertuğrul Basmacı
Esen Aslandoğan
Esengül Demir
Esin Alptuna
Esra Ergüzeloğlu
Esra Koç
Esra Mungan
Eşber Yağmurdereli
Eylem Can
Fatih Aydın
Fatih Çam
Fatma Aytaç
Fatma Çetintaş
Fatma Gök
Fatoş Ay
Fehime Korkmaz Bingöl
Ferda Koç
Ferhat Tunç
Fethiye Çetin
Fügen Kanadıkırık
Füsun Oğuz
Galip Yazgan
Gaye Boralıoğlu
Gencay Gürsoy
Genco Erkal
Gül Toral
Gül Yılmaz
Gülbin Demirel
Gülcan Günay
Gülder Değirmencioğlu
Gülsüm Aytül Doğu
Gülten Yalçındere
Gülümser Koçak
Güniz Tümer
Gürhan Ertür
H. Cevad Özdil
Hacer Ansal
Hakan Dilmeç
Haluk Korkmaz
Haluk Levent
Handan Haktanır
Hanife Yüksel
Hasan Aydın
Hasan Durkal
Hasan Kara
Hatice Betül Çelebi
Hatice Göz
Haydar Ergülen
Hayri Kozanoğlu
Hazan Özturan
Hüsamettin Ersözlü
Hüseyin Kesen
Hüseyin Topaloğlu
Hüsnü Ertung
Irmak Zileli
İbrahim Akın
İbrahim Akın
İbrahim Coşkun
İbrahim Dinç
İbrahim Tanman
İsmet Yıldırım
İzzettin Önder
Jaklin Çelik
Juliana Gözen
Kadriye Doğan
Kazım Şaroğlu
Kenan Güngördü
Kubilay Çelik
Kubilay Kutlu
Kudret Ünal
Kuvvet Lordoğlu
Latif Şimşek
Latife Tekin
Levent Sert
Levent Tüzel
M. Nuri Doruk
M. Şemsettin Dikmen
Macit Çopur
Mahmut Konuk
Mahmut Özdemir
Mahmut Öztürk
Mebuse Tekay
Mediha Ayhan
Meftun Yücel
Mehmet Aktaş
Mehmet Ali Coşkun
Mehmet Bozgeyik
Mehmet Fatih Kayagil
Mehmet Maden
Mehmet Necati Besler
Mehmet Özkan
Mehmet Rasgelener
Mehmet Ruhi Demiray
Melda Onur
Melek Ulagay
Mert Büyükkarabacak
Mert Sarı
Mevlüt Ülgen
Muammer Sağır
Muhsin Dalfidan
Murat Akbaş
Murat Bilhan
Murat Çelikkan
Murathan Mungan
Musa Piroğlu
Mustafa Demirkanlı
Mustafa Durmuş
Mustafa Paçal
Mustafa Sarman
Mustafa Sönmez
Müge Koçak
Müjdat Hoşköseoğlu
Münir Korkmaz
Naci Akıncı
Nadir Yavuz
Nadire Mater
Nafiye Kaban
Najla Oseiran
Necmiye Alpay
Necmiye Simlioba
Nejat Taştan
Nejla Kurul
Nejla Okyay
Nesil Özen
Nesrin Arslan
Nesrin Ekinci
Nesrin Nas
Nesteren Davutoğlu
Neşe Erdilek
Nevin Aytekin
Nezahat Altınsoy
Nezihe Bilhan
Nezir Dorak
Nihal Saban
Nihan Eren
Nil Mutluer
Nilay Etiler
Nilgün Saban
Nilgün Tuncer
Nimet Tanrıkulu
Niyazi Zorlu
Nizamettin Aktepe
Nizamettin Sevim
Nur Çakmak
Nuran Gülenç
Nuran Yazıcıoğlu
Nurdan Yılmaz
Nurhan Suerdem
Olcay Özmen
Onur Hamzaoğlu
Orhan Alkaya
Orhan Altan
Orhan Pamuk
Osman Kara
Osman Okkan
Osman Sular
Oya Akıncı
Oya Berk
Oya Ersoy
Ömer Faruk Kırnıç
Ömer Faruk Köstel
Özcan Yurdalan
Özer Ülgen
Özlem Altıok
Özlem İşbilir
Özlem Özkan
Pelin Kahiloğulları
Peral Beyaz
Perihan Koca
Rahmi Yıldırım
Ramazan Kırtaş
Rasim Erer
Rengin Uz
Rennan Gerger
Reyan Tuvi
Sabahat Yavuz
Sadun Bora
Saime Erkal
Sait Çetinoğlu
Salih Zeki Tombak
Saliha Yayla
Sami Evren
Sayma Topçu
Seda Berzeg
Sema Anıl
Sema Kaygusuz
Semih Bilgin
Semra Somersan
Serdar Dinçer
Serdar İşsever
Serhat Karagülle
Serpil Deniz Şahin
Serpil Kemalbay
Sevgi Ayral Destek
Sevilay Avcı
Sevim Yılmaz Kırnıç
Sevtap Akdağ
Sezai Yavaş
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Sibel Özbudun
Sina Hıdır
Siren İdemen
Suay Aksoy
Sultan Özcan
Süleyman Karataş
Süleyman Şadi Gür
Süreyya Kemal Çakıroğlu
Şahika Yüksel
Şakire Şeyda Ataş
Şanar Yurdatapan
Şebnem İşigüzel
Şebnem Köksal
Şenay Beytas
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Şengün Kılıç
Şentürk Gülener
Şirin Avcı
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Tarık Günersel
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Zeynep Oral
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