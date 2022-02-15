Yazar, bilim insanı, gazeteci, milletvekillerinden direnen Migros işçilerine destek: Boykot çağrısına sesimizi katıyoruz

Yazar, bilim insanı, akademisyen, siyasetçi, milletvekili, gazeteci, demokratik kuruluş temsilcisi ve aktivist 335 kişi, Migros depo işçilerinin direnişine desteğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Migros’un Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verildi.

İmzacılar yaptıkları ortak açıklamada, "Ekmek parası için, insanca yaşayabilmek için, verilen sefalet zamlarına itiraz eden Esenyurt depo işçilerine, patron depoya polis sokarak ve üç yüz işçiyi işten atarak yanıt verdi. Migros depo işçileri, ülkenin dört bir yanındaki emekçiler gibi dayatılmak istenen köleliğe, sefalet zamlarına, sömürüye ve eşitsizliğe karşı direnişlerini sürdürüyor. Büyük çoğunluğunun temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda yaşadığı bir ülkede ne toplum olmaktan, ne insan kalmaktan, ne de demokratik hak ve özgürlüklerden söz edilebilir. Bizler Migros depo işçilerinin haklı direnişini destekliyor, Migros kadın emekçilerinden gelen Migros marketlerini boykot çağrısına sesimizi katıyoruz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Migros’tan işten çıkarmalarla ilgili açıklama: Ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır

Açıklamada imzası olan isimler şöyle:

Abdulhakim Daş

Abdullah Demirbaş

Abdullah Köktürk

Adalet Çavdar

Adnan Gölpınarlı

Ahmet Çevik

Ahmet Dindar

Ahmet Ümit

Akın Atalay

Akın Türe

Alev Er

Ali Bilen

Ali Genç

Aliye İlay İlkay

Alper Taş

Altan Aydın Kadayıfçı

Arif Ali Cangı

Arif İsmet Yılmaz

Arzu Şimşek

Asuman Kayan

Aydın Aktepe

Ayfer Tunç

Aylin Onursev

Aysun Höbek

Ayşe Erdem

Ayşe Erzan

Ayşe Gözen

Ayşe Özlem İnci

Ayşe Sevin Kirikoğlu

Ayşe Sevtap Uzun

Ayşegül Devecioğlu

Ayten Aktepe

Aziz Konukman

Bahadır Altan

Bahadırhan Kuru

Baskın Oran

Başak Yıldırım

Bayram Erzurumluoğlu

Bedahat Tosun

Bilal Kılıç

Birsen Temir Saraç

Burhan Ersan

Cafer Doğan

Can Ekinci

Celal Gümüş

Celalettin Can

Cemil Günay

Cemile Mavioğlu

Cengiz Arın

Cevdet Akgün

Cevher Bilgin

Cevza Sevgen

Cihan Uzunçarşılı Baysal

Cihat Sevim

Çetin Ali Nergis

Çiğdem Özbaş

Çiğdem Seçkin

Deniz Mukan

Dursun Bektaş

Ece Bora

Elif Aytaç

Emek Erez

Emin Ekinci

Emine İğcioğlu

Emrah Kırımsoy

Engin Çörüşlü

Enver Akyazı

Erdoğan Aydın

Erdoğan Kahyaoğlu

Erdoğan Tanyel

Erhan Öğüt

Erkan Karakiraz

Erol Kızılelma

Ertuğrul Basmacı

Esen Aslandoğan

Esengül Demir

Esin Alptuna

Esra Ergüzeloğlu

Esra Koç

Esra Mungan

Eşber Yağmurdereli

Eylem Can

Fatih Aydın

Fatih Çam

Fatma Aytaç

Fatma Çetintaş

Fatma Gök

Fatoş Ay

Fehime Korkmaz Bingöl

Ferda Koç

Ferhat Tunç

Fethiye Çetin

Fügen Kanadıkırık

Füsun Oğuz

Galip Yazgan

Gaye Boralıoğlu

Gencay Gürsoy

Genco Erkal

Gül Toral

Gül Yılmaz

Gülbin Demirel

Gülcan Günay

Gülder Değirmencioğlu

Gülsüm Aytül Doğu

Gülten Yalçındere

Gülümser Koçak

Güniz Tümer

Gürhan Ertür

H. Cevad Özdil

Hacer Ansal

Hakan Dilmeç

Haluk Korkmaz

Haluk Levent

Handan Haktanır

Hanife Yüksel

Hasan Aydın

Hasan Durkal

Hasan Kara

Hatice Betül Çelebi

Hatice Göz

Haydar Ergülen

Hayri Kozanoğlu

Hazan Özturan

Hüsamettin Ersözlü

Hüseyin Kesen

Hüseyin Topaloğlu

Hüsnü Ertung

Irmak Zileli

İbrahim Akın

İbrahim Akın

İbrahim Coşkun

İbrahim Dinç

İbrahim Tanman

İsmet Yıldırım

İzzettin Önder

Jaklin Çelik

Juliana Gözen

Kadriye Doğan

Kazım Şaroğlu

Kenan Güngördü

Kubilay Çelik

Kubilay Kutlu

Kudret Ünal

Kuvvet Lordoğlu

Latif Şimşek

Latife Tekin

Levent Sert

Levent Tüzel

M. Nuri Doruk

M. Şemsettin Dikmen

Macit Çopur

Mahmut Konuk

Mahmut Özdemir

Mahmut Öztürk

Mebuse Tekay

Mediha Ayhan

Meftun Yücel

Mehmet Aktaş

Mehmet Ali Coşkun

Mehmet Bozgeyik

Mehmet Fatih Kayagil

Mehmet Maden

Mehmet Necati Besler

Mehmet Özkan

Mehmet Rasgelener

Mehmet Ruhi Demiray

Melda Onur

Melek Ulagay

Mert Büyükkarabacak

Mert Sarı

Mevlüt Ülgen

Muammer Sağır

Muhsin Dalfidan

Murat Akbaş

Murat Bilhan

Murat Çelikkan

Murathan Mungan

Musa Piroğlu

Mustafa Demirkanlı

Mustafa Durmuş

Mustafa Paçal

Mustafa Sarman

Mustafa Sönmez

Müge Koçak

Müjdat Hoşköseoğlu

Münir Korkmaz

Naci Akıncı

Nadir Yavuz

Nadire Mater

Nafiye Kaban

Najla Oseiran

Necmiye Alpay

Necmiye Simlioba

Nejat Taştan

Nejla Kurul

Nejla Okyay

Nesil Özen

Nesrin Arslan

Nesrin Ekinci

Nesrin Nas

Nesteren Davutoğlu

Neşe Erdilek

Nevin Aytekin

Nezahat Altınsoy

Nezihe Bilhan

Nezir Dorak

Nihal Saban

Nihan Eren

Nil Mutluer

Nilay Etiler

Nilgün Saban

Nilgün Tuncer

Nimet Tanrıkulu

Niyazi Zorlu

Nizamettin Aktepe

Nizamettin Sevim

Nur Çakmak

Nuran Gülenç

Nuran Yazıcıoğlu

Nurdan Yılmaz

Nurhan Suerdem

Olcay Özmen

Onur Hamzaoğlu

Orhan Alkaya

Orhan Altan

Orhan Pamuk

Osman Kara

Osman Okkan

Osman Sular

Oya Akıncı

Oya Berk

Oya Ersoy

Ömer Faruk Kırnıç

Ömer Faruk Köstel

Özcan Yurdalan

Özer Ülgen

Özlem Altıok

Özlem İşbilir

Özlem Özkan

Pelin Kahiloğulları

Peral Beyaz

Perihan Koca

Rahmi Yıldırım

Ramazan Kırtaş

Rasim Erer

Rengin Uz

Rennan Gerger

Reyan Tuvi

Sabahat Yavuz

Sadun Bora

Saime Erkal

Sait Çetinoğlu

Salih Zeki Tombak

Saliha Yayla

Sami Evren

Sayma Topçu

Seda Berzeg

Sema Anıl

Sema Kaygusuz

Semih Bilgin

Semra Somersan

Serdar Dinçer

Serdar İşsever

Serhat Karagülle

Serpil Deniz Şahin

Serpil Kemalbay

Sevgi Ayral Destek

Sevilay Avcı

Sevim Yılmaz Kırnıç

Sevtap Akdağ

Sezai Yavaş

Sezer Cömert

Sibel Özbudun

Sina Hıdır

Siren İdemen

Suay Aksoy

Sultan Özcan

Süleyman Karataş

Süleyman Şadi Gür

Süreyya Kemal Çakıroğlu

Şahika Yüksel

Şakire Şeyda Ataş

Şanar Yurdatapan

Şebnem İşigüzel

Şebnem Köksal

Şenay Beytas

Şenay Çöte

Şener Ekiz

Şengün Kılıç

Şentürk Gülener

Şirin Avcı

Şule Sepin İçli

Tahsin Yeşildere

Tamer Doğan

Tarık Günersel

Tarık Kayakan

Tatyos Bebek

Tayfun Mater

Tayfun Yazıcı

Temel Demirer

Teoman Tekkökoğlu

Thomas Henzel

Tuğba Temel

Tuğrul Eryılmaz

Tülay Elçi

Tülay Taşyar

Tülin Canbolat

Ünal Soydan

Üstün Güvener

Vedat Şentöregil

Veysel Duman

Viki Çiprut

Yalçın Alaca

Yalçın Ergündoğan

Yasin Keskin

Yaşar Güven

Yaşare Kılıç

Yusuf Ak

Yusuf Çakır

Yücel Tunca

Yüksel Okyay

Zehra Arat

Zehra Şenoğuz

Zeki Murat Güneş

Zeki Yalçındere

Zekiye Kürkçüoğlu

Zeliha Altuntaş

Zeynep Akıncı

Zeynep Altıok

Zeynep Atikan Gültekin

Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Oral

Zeynep Sirer

Zeynep Tuna

Züleyha Gülüm