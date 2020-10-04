Yazar Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç hakkında 4. rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti tam

‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki karar, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozuldu. Üç rapor arasındaki çelişkiyi gidermek amacıyla Adli Tıp 1’inci Üst Kurulu’nca hazırlanan raporda Koç’un cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48), 15 Kasım 2016’da ofisinin bulunduğu İstanbul Kabataş’taki Saadet Apartmanı’nın girişinde öldürüldü. Sinem Koç hakkında İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Koç, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada İkala’nın yazdığı kitaptan kötü etkilediğini, bu durumdan da kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünmeye başladığını söyledi.

Mahkeme, Koç’u ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Koç’u, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

Koç 7 Temmuz 2020’de Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu’nda yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtildi.

Raporda, “Sinem Koç’un 15 Aralık 2016’da sanığın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oybirliği ile mütalaa olunur” denildi.