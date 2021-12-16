Yazar Aslı Erdoğan'ın Özgür Gündem davası kapsamında yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Yazar Aslı Erdoğan'ın Özgür Gündem davası kapsamında "örgüt propagandası" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Pandemi koşullarıyla basın ve izleyici alınmayan duruşma sonunda mahkeme davayı 10 Şubat'a erteledi.

Ne olmuştu?

Aslı Erdoğan, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından Yayın Danışma Kurulu üyesi olması ve gazetede yayınlanan yazıları delil gösterilerek 19 Ağustos 2016 günü tutuklanmıştı. 4 buçuk ay cezaevinde tutulan Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Kaya ile birlikte 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erdoğan’a “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarından beraat, “terör örgütü propagandası” suçundan da davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmişti.

İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin “düşme” kararına ilişkin yapılan savcılık itirazı istinafta görülerek karara bağlandı.

İstinaf “düşme” kararını bozarak,“İddianame anlatımına göre dava konusu yazıların aynı zamanda internet sitesinde yayınlamış olması nedeniyle, bu durumda Basın Kanununun 26'ncı maddesinin internet yoluyla işlenen suçlarda uygulanması mümkün olmadığından, iddia konusu yazıların internet sitesinde yayınlanıp yayınlanmadıkları araştırılıp gerekçe tartışıldıktan sonra sonuca göre basın kanununa göre mi yoksa genel hükümlere göre mi karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi” ifadelerine yer verdi.

Kararı bozan istinaf dosyanın yeniden incelenmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.