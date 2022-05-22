Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

Uzun süredir yurt dışında yaşayan yazar Aslı Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Simurg Art Yayınları’ndan yapılan paylaşımda, “Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirmiş, çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz” denildi.

Simurg Art Yayınları’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada da "Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır. Yazar Aslı Erdoğan, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, Pazartesi günü nörololoji servisine geçecek. İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz." açıklamasını yaptı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde görev yapan ilk Türkiyeli fizikçilerden olan Aslı Erdoğan, fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyata yöneldi.

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada “örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak” iddiasıyla tutuklanmış, Bir süre sonra "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, "terör örgütü üyeliği" suçlaması ile tutukluğu devam etmişti. Aslı Erdoğan 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Aslı Erdoğan, bu yasak kaldırıldıktan sonra yurt dışına yerleşmişti. 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erdoğan’a “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarından beraat, “terör örgütü propagandası” suçundan da davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmişti