-YAZAR ARDIÇ'A ''PARKALI'' PROTESTO ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Sosyalist Demokrasi Partisi'ne (SDP) üye bir grup kadın, köşe yazarı Engin Ardıç'ı bir yazısından dolayı mor fularlar takıp, yeşil parkalar giyerek protesto etti. Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan parti üyesi kadınlar adına, ''Kadınız, Sosyalistiz; Engin Ardıç'ların Kabusu Olmaya Devam Edeceğiz'' yazılı pankartın önünde basın açıklaması yapıldı. Grup açıklamasında, köşe yazarı Emre Aköz'ün yazdığı bir yazı üzerine Ardıç'ın sosyalist kadınlara yönelik hakaret içeren yazı kaleme aldığı savunuldu. Ardıç'ın kadınlardan özellikle de sosyalist, devrimci, eylemci, feminist kadınların mücadelesinden korktuğunun öne sürüldüğü açıklamada, ''Biz sizin bacınız değiliz, korkulu rüyanızız, kabusunuz olmaya devam edeceğiz. Kadınlar, bir haftadır sokaklarda, bundan sonra da sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Sizin bu nefret dolu söylemlerinizi bizler keseceğiz. 8 Mart'ta da sizlerden hesap sormak için, sizin kabusunuz olmak için çıkacağız sokaklara'' ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Ardıç'ın yazısının yayımlandığı Sabah Gazetesi'ne de tepki gösterildi. ''Kadının rengi'' olarak belirttikleri mor fularlar takan ve yeşil parkalar giyen kadınlar, açıklamalarının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da stant açtı.