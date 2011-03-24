Yazar Ali Teoman, hayatını kaybetti.

T24 - Uzun süredir rahatsız olduğu bilinen Ali Teoman'ın 49 yaşında yaşama veda etti. Cenazesi Cuma günü Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





1980'li yılların sonuna doğru öykü yazmaya başlayan Ali Teoman 1992 yılında, İnsansız Konağın İkonu isimli öyküsüyle, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada ikincilik ödülü aldı.



Ali Teoman Yapı Kredi Yayınları'ndan bu hafta piyasaya çıkacak olan yeni kitabı Taş Devri'nin tanıtımını yapacaktı.





ALİ TEOMAN'IN 16 YILLIK SIRRI



Ali Teoman'ın tam 16 yıl gizli kalmış bir sırrı daha önce ortaya çıktığında edebiyat dünyasını şaşırtmıştı. 1991'de Haldun Taner Öykü Ödülü alan Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı isimli kitabın yazarı olarak Nurten Ay ödül almıştı. Ancak kitabın asıl yazarının Ali Teoman olduğu 2007 yılında ortaya çıktı. Ali Teoman bunun kendi isteğiyle düzenlenmiş bir oyun olduğunu belirterek Hürriyet'e şu açıklamayı yapmıştı; "Bu adi dolandırıcılık değil, yazınsal bir oyundur. Nurten Ay birkaç kez oyunu bırakmak istedi. Onu ikna ettim. Bunca yıl açık vermeden bana yardım ettiği için kendisine çok teşekkür ederim."





Ali Teoman'ın birçok kitabı da bulunuyordu;



Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı (öyküler), Simavi Yayınları, 1991 (Nurten Ay adıyla); Sel Yayıncılık, 2007 (kendi adıyla)

İnsansız Konağın İkonu (öyküler), Milliyet Yayınları, 1993

Pervaneler (öyküler), Yapı Kredi Yayınları, 1998

Uykuda Çocuk Ölümleri (roman), Yapı Kredi Yayınları, 2002

Bir Garip Cindi Zümrüdüanka (roman), Sel Yayıncılık, 2005

Aşk Yaşama Çok Uçuk (öyküler), Sel Yayıncılık, 2006

Karadelik Güncesi (roman), Sel Yayıncılık, 2007

Eşikte (roman), Sel Yayıncılık, 2008

Horasan Elyazması (öyküler), Sel Yayıncılık, 2009

Café Esperanza (novela), Edition du Verger; Sel Yayıncılık, 2010

Gezgin Günce Britanya Defterleri (Günce), Kırmızı Yayınlarını 2011







ALİ TEOMAN (TATAROĞLU) KİMDİR?



Asıl adı Ali Tataroğlu olan Ali Teoman, 7 Temmuz 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise İTÜ Mimarlık Fakültesi, MSÜ Mimarlık Fakültesi ve Sorbonne Üniversitesi Plastik Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.



Bir süre iş ve öğrenim nedeniyle yurtdışında bulunduktan sonra 1993'de İstanbul’a döndü ve yazmaya daha fazla zaman ayırmak için mimarlığı bırakarak çeşitli üniversitelerde İngilizce okutmanı olarak çalıştı.



