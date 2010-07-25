Yaz yazabilirsen...

T24 -

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın boşaltılmasını sağlayan düzeneğe verilen isim olarak tanımlanan egzoz, İngilizce'de "exhaust" olarak kullanıyor.



Türkçe'deki kullanımı ise Türk Dil Kurumuna göre "egzoz" olarak belirtilen sözcüğün, özellikle sanayi sitelerindeki iş yerlerine ait tabelalarda birbirinden farklı şekilde yazılması dikkat çekiyor.

Trabzon Sanayi Sitesindeki iş yerlerinin çoğunda "egzoz" kelimesinin yanlış yazıldığı gözlendi. Sitedeki bir iş yerine ait iki ayrı tabelada "egzoz" kelimesinin hem birbirinden farklı hem de yanlış yazılması örneklerden sadece birini oluşturuyor. Sitede yer alan çok sayıdaki tabela üzerinde doğru kullanımı "egzoz" olan sözcüğün yerine, "egzost, eksöz, eksoz" yazılması hem ilginç hem de komik görüntüler oluşturuyor.







İnternette tartışma konusu oldu

Sözcüğün yazımı konusunda internet üzerindeki paylaşım sitelerinde farklı görüşler savunuluyor.

Paylaşım sitelerinden Facebook'ta bir tartışma grubunda sözcüğün tartışılması için açılan "İddia ediyorum en çok farklı şekillerde yanlış yazılan sözcük budur: EGZOZ" bu tartışmalardan yalnızca birisi.



Konuyu başlatan Ömer Kurt isimli kişi, "Doğru yazana çok ender rastladım. Benim anlayamadığım konu ise bu yazım şekilleri ile iş yeri ruhsatı alırken oradaki görevliler 'bunun doğru yazılışı egzoz, başka türlü isim alamazsın' niye demiyorlar" ifadelerini kullanırken, tartışmaya katılan diğer bir kişi Michelle Sinikkaya ise "Bu kelimenin İngilizce aslı "exhaust" ve Türkçe'ye en yakın egzost olarak yazılması gerekir" düşüncesini savunuyor.



Batı kökenli sözcüğün okunuşu ve yazılışı sırasındaki en çok hataya düşülenleri arasında ise şunlar yer alıyor:



"Egzos, egsoz, egsos, ekzoz, ekzos, eksoz, eksos, egzozt, egzost, egsozt, egsost, ekzost,eksozt, eksost, eksöz"





