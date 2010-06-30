Yaz yağmuru fena yakaladı

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı. Yağışlı hava 3 gün daha sürecek. İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı felç ederken, Bakırköy İncirli'de köprü altında 2 minibüs mahsur kaldı. Bazı binaların çatısına yıldırım düştü. Maddi hasar meydana geldi.



Aniden bastıran yağış nedeniyle suların yükseldiği incirli köprü altında 2 minibüs içindeki yolcularla mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki minibüsü ve içindeki yolcuları kurtardı. Minibüsler içindeki yolcularla birlikte bulundukları yerlerden çekildi.





Binalar hasar gördü



Sarıyer Zekeriyaköy'de bir bina ile Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi 831. Sokak'taki evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yine Esenler Fatih Mahallesi 292. Sokak'taki 7 katlı binanın bacasına düşen yıldırım da maddi hasara yol açtı.



İstanbul’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde aniden bastıran ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yollar su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda göle dönen yollarda, sürücüler güçlükle ilerledi. Şemsiyeleri olmayanlar, metrobüs duraklarına saçak altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un Çatalzeytin, Türkeli ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.



Gece yarısına kadar sürmesi beklenen yağışlarla oluşabilecek, su baskını, ani sel, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaş ve yetkililer tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.





İstanbullular şemsiyelere hücum etti



İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde etkisi gösteren yağmun nedeniyle otomobiller hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Sağnak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiye alıp korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da kapalı yerlere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Metrobüs duraklarına sığınan vatandaşlar uzun süre duraklardan çıkamadı. Duraklardan çkan vatandaşlar şemsiyelere hücum etti. Şemsiye satışlarında artış yaşandı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura yakalananların bazıları da koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.



İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Beyoğlux Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde etkisi gösteren yağmun nedeniyle otomobiller hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Sağnak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiye alıp korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da kapalı yerlere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Metrobüs duraklarına sığınan vatandaşlar uzun süre duraklardan çıkamadı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmura yakalananların bazıları da koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.







