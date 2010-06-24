Yaz yağmurları, tüm yurdu esir aldı

T24 - Kuvvetli yağış dün gece İstanbul'da etkili olurken vatandaşlara yıldırım ve sel uyarısı yapıldı. Bugün kuvvetli sağanak öğleye kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de etkili olacak. Ancak en fazla Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de görülecek.



Ankara 3 gün yağışlı olacak. Su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bugün görülecek yağmur ise çok kuvvetli olmayacak.



Bursa ve Adana'da da bugün kuvvetli sağanak var.





Bölge bölge durum



Marmara Bölgesi’nde bugün Öğleden sonra kuvvetli yağmur Bursa, Sakarya ve Bilecik arasındaki bölgede sürecek.



İç Anadolu'nun tamamı üç gün gök gürültülü yaz yağmurlarıyla serinleyecek. Cuma akşamı ve gece ise yağış daha şiddetli olacak.



Ege Bölgesi’nde bugün görülecek yağış, Güney Ege’de hafifleyecek. Yağmur, Kütahya ile Manisa arasında kuvvetli yağacak.



Akdeniz Bölgesi’nde Antalya-Isparta arasında kuvvetli yağmur var. Ancak yağmur bugün kesilecek.



Bugün yağış, Adana’dan Diyarbakır'a kadar olan kesimde etkili olacak. Cuma günü Antalya yine yağmurlu.



Doğu Anadolu'da sağanak bugün kuvvetini artıracak. Havanın soğuması sırasında gök gürültüsü ve yıldırımlar olacağından ağaçlık ve yüksek alanlarda bulunulması gerekiyor..



Karadeniz’de yarın en şiddetli yağmur Ordu, Tokat, Giresun ve Artvin arasında görülecek. Kuvvetli yağış sırasında yıldırımlara karşı dikkatli olunmalı.



Hafta sonu Samsun-Sinop-Ordu arasına çok daha şiddetli yağış gelebilir. Sel ve taşkın riski var.





