Yaz tatillerini geride bırakan öğrenciler için ders zili çaldı

İSTANBUL, (DHA) – 2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Beykoz İshakağa Ortaokulu’nda düzenlenen törenle ders başı yapan Beykozlu öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Beykoz İshakağa Ortaokulu\'nda gerçekleşen yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine öğrenciler, veliler ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı\'yla başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, \"2017-2018 eğitim öğretim yılı başarıyla, sağlık ve sıhhatle geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencileri keyifli bir tatili geride bırakıp okula yeniden başlamanın heyecanını yaşadı. 6\'ncı, 7\'nci ve 8\'inci sınıf öğrencileri arkadaşlarıyla görüşebilmenin mutluluğunu yaşarken, ortaokula yeni başlayan öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla tanışmaya başladı.

YAZ TATİLİNDEN DÖNEN ÖĞRENCİLERİN OKUL HEYECANI

TEOG sınavına çalışacağını belirten 8’inci sınıf öğrencisi Yaren Damla Pambuk, “Öğrencileri strese sokan bir sınavdı. Kaldırılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Yaz tatilimi ise ailemle denize giderek geçirdim, çok keyifliydi” ifadelerini kullandı.

İleride elektrik mühendisi olmak istediğini belirten 5’incisi sınıf öğrencisi Yusuf Bilal Karaman, en sevdiği dersin fen olduğunu aktardı. Karaman, yaz tatilini ailesi ile geçirdiğini, denize gidip bisiklet sürdüğünü de belirtti. Yaz tatilini kuzenleri ile geçirdiğini kaydeden 11 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Başak Başaran, sürekli denize girdiğini ve tatilinde çok eğlendiğini dile getirdi.

Tören, şiir ve koro dinletileri ile devam etti. İshakağa Ortaokulu\'nda yapılan törende okulun yapılmasında katkısı bulunan kişilere okul tarafından plaketleri takdim edildi. Tören sonrası katılımcılara ikramlarda bulunulurken, öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı.

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