Yaz tatilleri kısalıyor, okul süreleri uzuyor

Milli Eğitim Bakanlığı 180 iş günü olan eğitim süresini değiştirmek için çalışma başlattı. Çalışmaya göre bir yıllık eğitim süresi yeniden belirlenecek. Eğitim süresi 190-220 gün arasında olacak.

Vatan'ın haberine göre; öğretmenlere önceki gün video konferans sistemi ile bağlanan Bakan Ömer Dinçer, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapacakları mesajını verdi. Dinçer’in öğretmenlere verdiği bilgiye göre Bakanlık 43 gelişmiş ülkeyi incelemeye aldı ve Türkiye’nin en az eğitim süresi uygulayan ülke durumunda olduğunu tespit etti.

Bu tespitin ardından MEB yıllık 180 gün yani 36 hafta olan eğitim süresini diğer ülkelerdeki 190-220 gün seviyesine çekmek için çalışma başlattı. İlkokul 1’den 8. sınıf sonuna kadar yıllık 720 saat ders süresinde de sınıflara göre düzenleme yapılacak. Bu düzenlemelerin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



Sorunlar ve çözümleri



Bakan Dinçer’in verdiği bilgiye göre Bakanlık tarafından yapılan yeni ders süreleri çalışmasındaki tespitler şöyle:

1 YIL AZ EĞİTİM ALIYORLAR: Milli Eğitim Bakanlığı 1 yılda 180 iş gün eğitim yapıyor yani 36 hafta eğitim süresi var. Dünyanın önde gelen ülkelerinde ise en az eğitim iş günü sayısı Türkiye’de. Gelişmiş ülkelerde 190 gün, 200 gün hatta 220 gün eğitim yapılıyor. Eğitim süresinin farklı olması toplumları farklılaştırıyor. Türkiye her yıl 720 saat ders veriyor. 8 yıllık eğitimde 8 yılda 5.760 saat ders veriliyor.

Aralarında Finlandiya, Singapur, İsveç, İngilitere, ABD, Kanada gibi ülkelerin bulunduğu eğitimde gelişmiş 43 ülkenin analizine göre eğitim saati 43 ülke ortalaması ele alındığında 6.434 saat. Türk öğrencileri 8 yıl içerisinde 674 saat daha eksik ders alıyor. Yıllık 720 saat ders verildiği düşünüldüğünde 674 saatin anlamı daha da artıyor ve Türk öğrencilerinin 8 yılda diğer ülkelere göre 1 yıl daha az eğitim aldığı ortaya çıkıyor. Dünya Bankası raporunda Macaristan ile Türkiye arasında Türkiye’deki çocukların 1 yıl geride olduğu tespiti düşünüldüğünde bu tespitin nereden kaynaklandığı da ortaya çıkıyor.



HER SINIFA AYRI DERS SAATİ: Türkiye’de okuyan öğrenciler ilkokul 1. sınıfta da, 8. sınıfta da yıllık 720 saat ders alıyor. Ancak gelişmiş ülke analizlerine göre 1. sınıfa başlayan öğrenciler ortalama 540-680 saat ders alıyor. İlkokul 1. sınıfta 720 saat ders veren başka ülke yok. Türk öğrencilerine 1. sınıftan itibaren yükleniliyor. Öğrenciler ders yoğunluğu nedeniyle ilk sınıftan itibaren okulu sevmek yerine iş yükü altında eziliyor. Okuldan kaçma yollarını arıyor. Gelişmiş ülkelerde 8. sınıfta 900-1.014 saat arasında eğitim veriliyor. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı ders saatleri var. Dünyadaki diğer ülkeler oyun ile eğitime başlıyor ve eğlenerek okulu sevdiriyor. Türkiye de benzeri bir sisteme geçmelidir.



‘Başarılı değiliz’



“200 saat daha fazla Türkçe öğretmeye çalışıyoruz ama başka ülkeler kadar başarılı değiliz. Demek ki bir sorun var. 198 saat daha az matematik veriyoruz. 115 saat daha az fen veriyoruz 151 saat sosyal bilgiler, 169 saat daha az Din Kültürü dersi veriyoruz. 215 saat daha az beden eğitimi veriyoruz. Ben size soruyorum PİSA (Programme for International Student Assessment-Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)’da matematik ve fen derslerinde Kanada ve Finlandiya gibi ülkelerde 2 yıl geride olduğumuz belirtiliyor. Bunun nedenini şimdi görebiliyoruz. Sistem olarak ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Uygulama stratejilerinde de ciddi sıkıntılar var. Tedbirler alınmamış. Bu mevcut statü korunmamalı, değiştirmemiz gereken unsurlar var.”