Yaz tatili uzadı, okullar 24 Eylül'de açılacak

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 2009-2010 eğitim-öğretim yılının, ilk ve ortaöğretimde Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte başlayacağını bildirdi.



Çiçek, daha önce eğitim-öğretim yılının Eylül ayının ortasında başlamasının öngörüldüğünü hatırlattı.



Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu tarihte değişikliğe gidildiğini ifade eden Çiçek, eğitim-öğretim başlangıcının Ramazan Bayramı sonrasındaki bir tarihe alınmasına karar verildiğini ifade etti.



Ramazan Bayramı 20 Eylül'de başlıyor, 22 Eylül'de bitiyor. Okulların ya 23 Eylül Çarşamba ya da haftabaşı olacaksa 28 Eylül'de açılabileceği belirtiliyor.



Geçmişte köy ve şehir okullarının ayrı tarihlerde açılırken, daha sonra bu uygulama ülke genelinde ortak bir tarih olarak belirleniyordu.



Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, bölgesel iklim şartları ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, okulların il il farklı tarihlerde eğitim öğretime başlamaması ve bitmesi konusunda bir çalışma yapacağı öğrenildi.

