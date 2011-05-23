-YAZ TATİLİ 1 HAFTA UZADI ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 12 Eylül 2011 Pazartesi günü olarak belirlediği okulların açılış tarihini, Ramazan Bayramı tatili, okula yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin uyum programları ve e-okul sistemi üzerinde yeni öğretim yılına geçiş işlemleri nedeniyle 19 Eylüle erteledi. MEB, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yeniden belirledi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla yayımlanan genelgede, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim-öğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılının daha önce 12 Eylül 2011 Pazartesi günü olarak belirlendiği anımsatıldı. Genelgede, ''Ancak Ramazan Bayramı tatili ile ilköğretim okullarına yeni kayıt olan öğrencilerin uyum programları ve e-okul sistemi üzerinde yeni öğretim yılına geçiş işlemleri dikkate alınarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılının 19 Eylül 2011 Pazartesi günü olarak başlayacağı'' belirtildi. Genelgeye göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi bir haftalık ertelemeye göre yeniden düzenlendi. Bu çerçevede, okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim hazırlanması 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2012 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve ders yılı 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. Çalışma takvimi, bu tarihler dikkate alınarak valiliklerce düzenlenecek. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2012'de başlayacak.