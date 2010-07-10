Yaz sıcakları geri geliyor.

T24 - Yağmurlu hava pazar günününden itibaren yerini güneşli havalara bırakacak.



İki gündür devam eden yağışlar yerini yeniden sıcak ve güneşli günlere bırakıyor.



Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bir gün daha devam edecek. Pazar gününden itibaren ülkenin tamamında yağışlar sona erecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Türkiye tam anlamıyla Temmuz sıcaklarını yaşayacak.



Bu geceden yarına kadar, yağmur Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağacak. Özellikle Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Sakarya boyunca sağanaklar zaman zaman kuvvetli olacak.





