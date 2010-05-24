Yaz sıcakları başlıyor!

T24 - Türkiye bu hafta yeniden yazı yaşamaya başlıyor. Geçtiiğimiz haftayı serin geçiren Türkiye'de Mayıs’ın son haftasında sıcaklıklar yeniden 30 dereceye yaklaşarak Haziran ortalamalarına çıkacak.



Türkiye bu hafta yeniden yazı yaşamaya başlıyor. Geçtiğimiz haftayı serin geçiren Türkiye'de Mayıs’ın son haftasında sıcaklıklar yeniden 30 dereceye yaklaşarak Haziran ortalamalarına çıkacak.



Sıcaklıklar artıyor ancak yine kuvvetli sağanak yağmurların görüleceği kentler olacak. Sıcaklığın bu kadar arttığı koşullarda oluşan yağmurlar çok güçlü olabiliyor.



Çarşamba-perşembe günleri Ege bölgesi, Güney Marmara, Eskişehir, Antalya arasında kuvvetli sağanaklar bekleniyor.



Güneydoğu'da da cuma -cumartesi günü fırtına var Suriye'den çok yoğun çöl tozu gelebilir.



İstanbul'da bu hafta sıcaklık yükseliyor, çarşamba günü 27 dereceye çıkacak. Kentte çarşamba ve hafta sonu yağmur olasılığı var.





