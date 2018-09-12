Yaz sezonu bitince ‘hizmet bedeli' hesaptan silindi

Kurban Bayramı tatilinde müşteriden hem kuver hem yüzde 10 hizmet bedeli alan restoranlar sadece kuver ücreti almaya başladı.

Özellikle temmuz-ağustos aylarında sahil bölgelerindeki restoranların müşterilerden yüksek ve haksız ücret talep etmesi sık sık gündeme gelmişti. Bu restoranlarda yemek yiyen vatandaşlar sosyal medya hesapları ve restoran yorumlarının bulunduğu sosyal ağlarda seslerini duyurmaya çalışmıştı. Yeme-içme mekanlarını yüksek sezonda fırsatçılık yapmamaları için uyaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Bir ürünü tüm yıl aynı fiyata satanlara bir şey demiyorum ama bir ürünü yüksek sezonda farklı, daha sonra farklı fiyata satanlara izin vermeyeceğiz” demişti.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, okulların açılması ve tatilcilerin dönmesiyle birlikte Alaçatı ve Bodrum'da bölgelerindeki restoranların fiyatlarını değiştirdiği gözlendi. Aradan sadece 10 gün geçmesine rağmen aynı restoranların mönülerinde yer alan ürünlerin fiyatlarını aşağıya çektiği gözlendi.

Tatilcilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de kuver ve hizmet bedelinin aynı hesapta yer almasıydı. Restoranların yemek öncesi masaya getirdiği ekmek ve sudan kişi başı 20 TL kuver ücreti talep ettiği ve yine aynı hesapta yüzde 10 hizmet bedeli aldığı tespit edilmişti. Bazı restoranlar ise bunu hesaba “müzik bedeli” olarak yansıtmıştı. Bu da Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle kaldırıldı. Restoranlar eylül ayı itibariyle sadece kuver ücreti almaya başladı.