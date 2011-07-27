Yaz sağanakları geliyor

T24 - Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Ankara'dan Erzurum'a Türkiye, hafta sonuna kadar yanacak. Ardından gelecek yaz sağanakları ferahlatacak.



Türkiye hem yüksek sıcaklık hem de güneşin yakıcı etkisiyle kavruluyor. Sıcak hava dalgası ülkenin doğusunda daha uzun süre, Ağustos'un ilk haftasına kadar sürecek. Marmara ve Batı Karadeniz'de ise Ramazan'ın başlamasıyla birlikte biraz düşüş olacak, mevsim normallerine doğru inecek.



Sıcaklıklar, güneşin altında 7 ila 10 derece daha yüksek hissediliyor, o nedenle sıcak hava dalgası çekilene kadar mümkün olduğunda güneşe çıkılmamalı. Açık renkli, bol ve teri çeken pamuklu giysiler tercih edilmeli. Güneşe çıkarken ise şapka hatta açık renkli şemsiye kullanılmalı. Alkol ve yağlı yiyeceklerden de uzak durulmalı.



İstanbul'da bugün termometreler 34’ü gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak, Bunun en büyük nedeni rüzgarın zayıf olması. Bu akşam da bunaltıcı geçecek ancak gece yarısından itibaren poyraz kuvvetleniyor. Perşembe ve Cuma günü poyrazın 30 km hızla esmesi İstanbuluları biraz serinletecek. Cumartesi günü hafif yağmur dahi olabilir.



Marmara'da yarından itibaren poyraz yeniden sertleşiyor ve bölgede sıcaktan bunalanlara nefes aldıracak. Balıkesir, Bursa Sakarya boyunca sıcaklık 35-36 dereceye kadar yükseliyor. Cumartesi günü ise bölgede yaz sağanakları bekleniyor.



İç anadolu'da etkili olan sıcak hava dalgası bir hafta daha kalacak, en sıcak günler cumartesi ve pazar olacak. Yarın Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Karaman boyunca termometre değeri yine 35-36 derece.



İzmir'de ve Bodrum boyunca Ege kıyılarında yarın rüzgar sertleşecek. Bodrum'da hızı 40km'ye çıkacak ve hissedilen sıcaklığın biraz düşmesine neden olacak.



Cumartesi günü Trakya, Bursa, Bolu, Kastamonu ve Batı Karadeniz boyunca yaz sağanakları olacak.



Ege'de sıcaklık 2-3 derece daha artıyor ama rüzgar Çeşme-Bodrum boyunca sertleşecek. Bodrum ve Marmaris'te hızı 40 km'ye kadar çıkabilir. Aydın, Denizli, Muğla yarın 39 derece, Cuma günü 40-41 derece



Akdeniz'de 5 gün boyunca gölgede hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak, Cuma günü Isparta bile 37 dereceyi görecek. Güneydoğu aşırı sıcak ama rüzgarlı, cuma günü gölgede Diyarbakır 45, Şanlıurfa 47 derece.



Doğu Anadolu'da aşırı sıcaklar daha uzun süre kalacak. Yarın Erzurum 34, Malatya ve Elazığ 42, Van 32 derece.



Karadeniz hem sıcak hem de nemli, Batı Karadeniz'e ise sert Poyraz biraz serinlek verecek. Bolu 35, Karabük 37, Samsun 32 derece. Yarın Trabzon-Artvin arasında yaz sağanağı da bekleniyor.





