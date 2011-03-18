Yaz saatinde değişiklik kafaları karıştırdı

T24 - Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), bu yıl yaz saati uygulamasına Cumartesi yerine 28 Mart Pazartesi günü geçilecek olmasının, elektronik ve dijital sistemlerde sorunlara yol açabileceğini belirtti.





TÜTED'den yapılan yazılı açıklamada, saatlerin, daha önce 27 Mart'ta bir saat ileri alınması planının, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın aynı gün yapılacak olması nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla 28 Mart 2011 Pazartesi günü saat 03.00'ten itibaren uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Yaz saati uygulamasına dünya genelinden bir gün sonra geçilecek olmasının doğurabileceği sonuçların şimdiden dikkate alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bulunduğu coğrafi saat diliminde yer alan tüm ülkelerde gün ışığından daha fazla yararlanmak adına yapılan yaz saati uygulamasıyla, tüm bu ülkelerde kullanılan elektronik sistemler otomatik olarak güncelleniyor. Her yıl mart ayının son cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece, cihaz saatlerinde yer alan bir ayar sayesinde geçiş otomatik gerçekleştiriliyor.

Yaz saati uygulamasındaki farklılık, bu yıl elektronik ve dijital sistemlerde sorunlara yol açabilir. Daha önce her yıl otomatik olarak yapılan bu geçişin manuel olarak yapılma gereği, organizasyonlar açısından oldukça külfetli olabilir. Uluslararası platformlarla aramızda ortaya çıkacak takvim farklılığı çeşitli karışıklıklara yol açabilir."

Açıklamada, bu konuda özellikle saat ayarlarını otomatik yapan Telekom şirketleri, uluslararası işlemlerde bulunan bankalar, taşımacılık ve hava yolu şirketleri, saat ücreti hesaplaması yapan üretim tesisleri ve kişisel ajandalarında aksaklık yaşamak istemeyen bireylerin tedbir alması gerektiği bildirildi.

TÜTED, tüm bu işlemlerde ortaya çıkacak risklerin bertaraf edilmesi açısından, uygulamanın durdurulması konusunda çağrıda bu ülkelerde kullanılan elektronik sistemler otomatik olarak güncelleniyor. Her yıl mart ayının son cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece, cihaz saatlerinde yer alan bir ayar sayesinde geçiş otomatik gerçekleştiriliyor.

Yaz saati uygulamasındaki farklılık, bu yıl elektronik ve dijital sistemlerde sorunlara yol açabilir. Daha önce her yıl otomatik olarak yapılan bu geçişin manuel olarak yapılma gereği, organizasyonlar açısından oldukça külfetli olabilir. Uluslararası platformlarla aramızda ortaya çıkacak takvim farklılığı çeşitli karışıklıklara yol açabilir."

Açıklamada, bu konuda özellikle saat ayarlarını otomatik yapan Telekom şirketleri, uluslararası işlemlerde bulunan bankalar, taşımacılık ve hava yolu şirketleri, saat ücreti hesaplaması yapan üretim tesisleri ve kişisel ajandalarında aksaklık yaşamak istemeyen bireylerin tedbir alması gerektiği bildirildi.

TÜTED, tüm bu işlemlerde ortaya çıkacak risklerin bertaraf edilmesi açısından, uygulamanın durdurulması konusunda çağrıda bulundu.