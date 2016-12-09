Yaz saati uygulamasına tepkiler çığ gibi

Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi sebebiyle hava henüz aydınlanmadan, alacakaranlıkta yollara düşen çalışanların ve öğrencinin tepkisi sosyal medyada büyüyor.

Hürriyet'in haberi şöyle:

Bu yıl kaldırılan kış saati uygulaması en çok öğrencileri etkiledi. Karanlıkta okula giden öğrenciler, ilk dersi lamba yakarak işliyorlar. Öyle ki dersler 07.00'de başlıyor, sabah ezanı ise 07.09'da okunuyor.

Okula yürüyerek gidenler karşılarına çıkan tinercilerden ve sürü halinde dolaşan köpeklerden korkuyor. Servisle gidenler için kaza ihtimali artıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde KKTC'de yaşanan ölümlü kazadan sonra bu konudaki şikâyetler de arttı. Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi sebebiyle hava henüz aydınlanmadan, alacakaranlıkta yollara düşen çalışanların ve öğrencinin tepkisi sosyal medyada büyüyor.

#Saatler1SaatGeriAlınsın hashtagi önceki gün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına çıkarken, Change.org üzerinden başlatılan, "Saatleryeniden geri alınsın" başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı da 40 bine yaklaştı.

Hükümet kış saati uygulamasını kaldırdı

Önceki yıllarda ekimin sonunda yaz saati uygulaması sona eriyor, saatler bir saat geri alınıyordu. Ancak bu yıl hükümet yaz saati uygulamasını tüm yıla yayarak kış saati uygulamasını kaldırdı. Günlerin de kısalmasıyla saatler de geri alınmadığı için öğrenciler kelimenin tam anlamıyla zifiri karanlıkta evden çıkıyorlar.

Güneş doğmadan ders

Aslında ikili eğitim nedeniyle kış aylarında karanlık öğrenciler için hep sorundu. Çünkü derslerin yetişmesi için sabahçı öğrenciler saat 07.00'de derse başlıyor, öğlenciler de akşam 19.00'da dersten çıkıyor. Dolayısıyla bir kısmı karanlıkta okula gidiyor, bir kısmı da karanlıkta çıkıyordu. Bu konuya 19 Ekim 2016 tarihli 'Karanlıkta Eğitim' başlıklı haberde dikkat çekmiştik. Ancak saatlerin bir saat geri alınmaması nedeniyle öğrenciler artık hem karanlıkta yola çıkıyorlar hem de güneşi ancak ikinci derste görebiliyorlar. Öyle ki dersler 07.00'de başlıyor, sabah ezanı 07.09'da okunuyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 7'deki derse yetişmek için en geç 06.30'da evden çıkıyor. Yani güneş daha doğmadan.

İkinci derse kadar gün ışığını görmek mümkün değil. O nedenle dersler de lambalar yakılarak işleniyor. Öğrencilerin çoğu ilk ders uyukluyor öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçi. Veliler ise çocuklarını karanlıkta sokağa çıkmasını istemiyor.

Trafik kazaları artabilir

KKTC'de geçtiğimiz günlerde bir okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu, 2'si liseli 3 kişi ölmüştü. Kazanın, okul yolları karanlık olduğu için yaşandığını gerekçe gösteren öğrenci, veli ve sendikalar, saat değişikliği kararını protesto etmek için KKTC Meclisi'ne yürüdü. 'Yollar mezar olmasın', 'Karanlıkta okula gidilmez' sloganları atan kitle, uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

19 Ekim 2016 tarihli 'Karanlıkta Eğitim' başlıklı haberde öğrencilerin karanlıkta okula gittiklerine dikkat çekmiştik. Ancak saatlerin bir saat geri alınmaması nedeniyle öğrenciler artık dersleri de karanlıkta işliyorlar.

Veliler isyanda: Düzenleme yapılmalı

Zeynep Doğan (Veli): Ezan okunmadan yola çıkıyoruz. Mecburen okula ben getiriyorum. Saatler bir saat alınsa bile yine karanlıkta olacağız ama en azından ilk ders aydınlık oluyordu.

Hüsnü Demirtürk (Veli): Çocuğu okula ben getiriyorum. Çünkü bu saate tek başına göndermek tehlikeli. Korkuyoruz. En azından hava aydınlanmalıydı. Bir düzenleme yapılmalı.

"Tedirgin oluyorum"

Ahmet Ekinci (Öğrenci): 9'uncu sınıftayım. Sabah 6'da kalkıyorum. Mecidiyeköy'de oturuyorum, okulum Etiler'de. İki otobüs değiştiriyorum okula gitmek için. Okula giderken hava tamamen karanlık okula giderken. İstanbul'da ne olacağı belli değil o yüzden tedirgin oluyorum. Bence karanlıkta okula gitmek çok kötü.

Emin Demir (Öğrenci): Saat 6'da uyanıyorum. Çok zor oluyor. Hava karanlık olduğu için korkuyorum. Bazen köpekler bazen tehlikeli insanlar oluyor sokaklarda. İlk derste çoğu arkadaşımız uyuyor. Hava aydınlıkken okula gitsek daha iyi olur.

Serra Aktürk (Öğrenci): Genelde 6.30'da kalkıyorum. Hava tamamen karanlık oluyor. Ailemle geliyorum. Çünkü sokakta kiminle karşılaşacağımız belli değil. Daha geç başlarsa iyi olur. Başımıza henüz kötü bir olay gelmedi ama gelebilir.

Sosyal medya üzerinden kampanya

Saat uygulaması kararının geri çekilmesini isteyenler sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Twitter'da son günlerde #saatlerbirsaatgerialınsın etiketi TT oluyor.

İmza toplama sitesi change.org üzerinden de "Yavrularımız karanlıkta evden çıkmasın, karanlıkta okula gitmesin, saatler geri alınsın!, Saatler yeniden geri alınsın!" başlıklı imza kampanyaları yürütülüyor. Kampanyaları yaklaşık 40 bin kişi imzaladı.

CHP'li vekil Meclis'te taşıdı

Konuyu CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Meclis gündemine taşıdı. Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Yarkadaş, "Karar nedeniyle birçok şehirde milyonlarca öğrencinin yanı sıra erken saatte mesaiye başlayan milyonlarca vatandaş, kış günlerinde henüz güneş doğmadan evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Kışın güne bir saat daha erken başlıyor oluşumuz, tasarruf anlamına gelmiyor. Uygulamanın devamında finans, spor, turizm, ulaştırma ve sağlık alanında birçok problemle karşı karşıya kalacağız. Saat ayarı psikolojimizi de ekonomimizi de çökertti" ifadelerini kullandı.