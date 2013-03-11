Yaz saati uygulaması sürecek

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan ileri-geri saat uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, konuyu önümüzdeki yıl tekrar değerlendireceklerini söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ileri-geri saat uygulamasının bu yıl da devam edeceğini, konuyu önümüzdeki yıl tekrar değerlendireceklerini bildirdi.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınmasıyla yaz saati uygulaması başlayacak.

Uygulama, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'den itibaren saatlerin 1 saat geri alınmasıyla ise sona erecek.