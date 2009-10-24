T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaz saati uygulaması sona eriyor

Pazar gecesi saat 04.00'de saatler 1 saat geri alınacak.

24 Ekim 2009 03:00

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan yaz saati uygulaması Pazar günü sona eriyor. Buna göre Pazar gecesi saat 04.00'de saatler 1 saat geri alınacak.

Yaz saati 225 yıldır tartışılıyor!

Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacıyla yapılıyor.

Yaz saati uygulamasıyla, her yıl "orta ölçekli" bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlandığı belirtiliyor. İleri saat uygulamasıyla işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından da önem taşıyor.

Yaz saati uygulamasına 29 Mart 2009 tarihinde geçilirken, saatler 03.00'de bir saat ileri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 7 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24