Yaz saati uygulaması sona eriyor

Yaz saati 225 yıldır tartışılıyor!

Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacıyla yapılıyor.Yaz saati uygulamasıyla, her yıl "orta ölçekli" bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlandığı belirtiliyor. İleri saat uygulamasıyla işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından da önem taşıyor.Yaz saati uygulamasına 29 Mart 2009 tarihinde geçilirken, saatler 03.00'de bir saat ileri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 7 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.