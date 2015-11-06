Yaz saati uygulaması ne zaman sona erecek?

Yaz saati uygulaması iki hafta gecikmeyle sona eriyor. Saatler, cumartesiyi pazara bağlayan gece 04.00 itibariyle 1 saat geri alınacak.

Kış saati uygulamasının, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 8 Kasım'a ertelenmesine yönelik düzenleme, daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un imzasıyla Başbakanlığa gönderilmişti.



Yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, 25 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulaması, bu yıl 8 Kasım'da sona erecek ve bu tarihte saatler 04.00'ten 03.00'e alınacak.



Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulaması kapsamında, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu için saatler 29 Mart'ta 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı.