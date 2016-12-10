Yaz saati uygulaması çocukların eğitimini nasıl etkiliyor?

Uzman Klinik Psikolog Büşra Tarçılar Erol, yaz saati uygulamasının çocukların eğitimini kötü yönde etkilediğini belirtti. Erol yetişkinlerin bile adapte olmakta zorlandığı bu durumun özellikle sabah saatlerindeki dersleri kayıp hale getirdiğini belirtti. Erol "Dolayısıyla saatlerin geri alınmaması, çocukların okuldan faydalanmaları gereken en az beş saatin tamamını işlevsel olarak kullanmalarına, öğrenmenin gerçekleşmesine, odaklanmaya engel unsurlardan" dedi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberi şöyle:

Yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılması ve günlerin kısalmasıyla öğrenciler zifiri karanlıkta uyanıp alacakaranlıkta okul yoluna düşmeye başladı. Aynı durum çalışan kesim için de geçerli fakat bu durumdan en çok öğrenciler etkilendi. Veliler çocuklarının karanlıkta yollara düşmesini istemiyor, çocuklar okula giderken korkuyor. İkili eğitim yapan 9 bin 700 okuldaki çocuklar gün ağırmadan okula gitmek zorunda kalıyor. Bu da derslere olumsuz yansıyor, sabah dersleri verimsiz geçiyor. Bu konuda çeşitli platformlarda imza kampanyaları başlatıldı. Veliler, çalışan kesim ve öğrenciler kış saati uygulamasına geri dönülmesini istiyor, uzmanlar da uygulamanın yaratacağı sorunlara dikkat çekiyor.

Uykuya yenilmemek

Uzman Klinik Psikolog Büşra Tarçılar Erol, güneş doğmadan kalkıp okula gitmenin çocukların dersteki performansı üzerinde büyük etkisi olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Çocuklardan en az 45 dakika boyunca bir tahtaya bakıp, işlenen konuya odaklanmaları, bu konuyu zihinlerinde tutup örnekler üretmeleri, sorular sormaları beklenir. İnsan kaç yaşında olursa olsun bir beceri sergilemesi gerektiğinde uygun koşulların hem içsel hem dışsal olarak sağlanması gerekir. Dışsal faktörler daha çok çevresel faktörlerle alakalıdır. Bunlar, iyi alınmış bir uyku, kahvaltı yapmış olmak, derse önceden hazırlıklı olmak gibi saymakla bitmeyecek kadar çok etkeni içerir. Ancak son zamanlarda özellikle her yaştan bireyin dile getirdiği bir durum var ki, sabahları uyanabilmek, okula-işe giderken uykuya yenik düşmeden oraya varabilmek çok zor bir hale geldi, bunun da sebebi saatlerin geri alınmaması.”

"Odaklanmaya engel"

İkili eğitim yapan okullardaki çocukların bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizen Erol, yetişkinlerin bile adapte olmakta zorlandığı bu durumun özellikle sabah saatlerindeki dersleri kayıp hale getirdiğini belirtti. Erol sözlerine şöyle devam etti;

"Güne, görece daha geç başlayan çocukların bir nebze daha az etkilendiklerini söyleyebiliriz ancak iki kademeli öğretim yapan okullarda, yani sabah 8.30-13.30 benzeri bir düzenle öğrenim yapmak durumunda olan çocuklar günün o saatlerde hâlâ karanlık olmasından maalesef olumsuz yönde etkilenmekte. Bizlerin yetişkinler olarak bile adapte olmakta zorlandığı bu düzen, çocukların uyum sağlaması çok daha güç hale gelmiş, günün ilk saatlerini kayıp olmadan atlatabilmeleri neredeyse imkânsızlaşmıştır. Çocuk, uykusunu almış olsa bile, henüz zaman mevhumu olmadığı için ve günü, aydınlık olduğunda okula gidilen dilim, geceyi ise eve dönme-uykuya hazırlanma dilimi olarak algılar. Sabah kalktığında hâlâ karanlık olduğunu gören çocuk, bunu anlamlandırmakta güçlük yaşayabilir. Dolayısıyla saatlerin geri alınmaması, çocukların okuldan faydalanmaları gereken en az beş saatin tamamını işlevsel olarak kullanmalarına, öğrenmenin gerçekleşmesine, odaklanmaya engel unsurlardan."

Çocuklar şikâyetçi: Moral bozuyor

- Büşra Düzgün/15 İstanbul: Sabah altıda kalkıyorum. Derse başladığımızda güneş yeni doğmuş oluyor. Çoğu arkadaşımız zaten geç geliyor. Ders başladığında uykumuz oluyor.

- Erdi Tozlubakır/16 İstanbul: Okul mahallemizde, yaklaşık 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Ancak hava karanlık olduğu için servise binmek zorunda kalıyorum. Sabah ilk ders sınav olduğunda zorlanıyorum, çünkü daha yeni uyanmış oluyorum.

- Hale Ecem Ulusoy/15 Ankara: Sabah gün ağırmadığı için hava çok soğuk oluyor. Güneş doğmadan kalkmak insanın moralini bozuyor. Özellikle hava kapalıyken, sanki hava hiç aydınlanmamış gibi oluyor.