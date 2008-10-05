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Yaşam

Yaz saati uygulaması bitiyor

Yaz saati uygulaması bu ay sonunda sona erecek. 26 Ekim Pazar günü saat 04.00’te, saatler bir saat geri alınacak.

05 Ekim 2008 03:00

Saatler 26 Ekim Pazar günü 04.00’te bir saat geriye alınacak.

Yaz saati uygulaması bu ay sonunda sona erecek. 26 Ekim Pazar günü saat 04.00’te, saatler bir saat geri alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na sunmak üzere konuyla ilgili kararname teklifini hazırladı. Buna göre, 30 Mart Pazar günü saat 03.00’te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması, Bakanlar Kurulu onay verirse 26 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

Yaz saati uygulaması başlangıç ve bitim tarihlerinde, Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket ediliyor. Yaz saati uygulamasıyla, enerji tasarrufu, AB üyesi ülkeler ile saat birlikteliği ve uyum sağlama yanında, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji tüketim talebinin (puant gücünün) azaltılması amaçlanıyor. Söz konusu uygulamayla, her yıl “orta ölçekli” bir hidroelektrik santralın yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir yetkili, yaz saatinin tüm yıla yayılması konusunda yapılan kanun değişikliği çalışması bu yıl TBMM’den çıkarsa, ileri-geri saat uygulamasının geçiş süreci olarak önümüzdeki yıl da devam edeceğini, 2010 yılından itibaren söz konusu uygulamanın kaldırılarak Türkiye’nin aynı saat diliminde kalacağını bildirdi.

(Milliyet)

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